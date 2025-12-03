logo
NBA liga se poklonila Nikoli Jokiću: "Najbolji si, samo je jedan igrač ovo uspio prije tebe"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nikola Jokić proglašen za najboljeg igrača NBA lige u Zapadnoj konferenciji.

Nikola Jokić najbolji igrač Zapadne konferencije u oktobru i novembru Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić proglašen je za igrača oktobra i novembra u Zapadnoj NBA konferenciji. Sa njim na čelu Nagetsi su snažno ušli u sezonu i uprkos nekim nepredviđenim porazima ipak ostvarili zavidan skor, 14-5.

Za to vrijeme, Jokić blista u svakoj utakmici i prosječno ima tripl-dabl prosjek sa 28,9 poena, 12,4 skokova i 10,9 asistencija. U ovom trenutku on je šesti stijrelac lige, drugi skakač i najbolji asistent.

Ovako izgleda lista najboljih asistenata

  • Nikola Jokić (Denver) 11,1 asistencija
  • Kejd Kaningem (Detroit) 9,3
  • Džoš Gidi (Čikago) 9,1
  • Luka Dončić (Lejkersi) 8,9
  • Džejms Harden (Klipersi) 8,4

Tokom blistavog starta sezone, Jokić je ostvario čak četiri uzastopna tripl-dabl učinka, u čemu je izjednačio rekord Oskara Robertsona iz šezdesetih godina. Niko osim njih dvojice nije tako počeo sezonu, naglasila je i NBA liga u saopštenju o Jokićevoj nagradi.

Denver Nagetsi su u saopštenju o ovom priznanju dodali i da je Jokić šutirao nevkerovatnih 63,7 odsto iz igre, da je pogodio 45,3 odsto šuteva za tri poena i da je zadržao takve procente u svih 19 utakmica u prethodna dva mkeseca. Ove sezone ostvario je 10 tripl-dabl učinaka, a NBA liga proglašavala ga je za igrača nedelje Zapadne konferencije u novembru dva puta uzastopno.

"Somborac je na šest tripl-dabl nastupa do izjednačavanja rezultata Oskara Robertsa, koji je sa 181 tripl-dablom drugi najbolji u istoriji", naglasili su Nagetsi.

Lider najprijatnjeg iznenađenja sezone, Detroit Pistonsa, Kejd Kaningem, proglašen je za igrača oktobra i novembra u Istočnoj konferenciji NBA lige. Sa njim na čelu slavna franšiza ima skor 16-4, prva je na tabeli konferencije, a on ubacuje po 28,8 poena po meču, uz 9,4 asistencije i 6,4 skokova.

Početkom novembra, Kaningem je ubacio rekord karijere, čak 46 poena u meču protiv Vašingona. Ima 24 godine i u NBA ligi je od 2021, kada su ga Pistonsi odabrali kao prvog "pika" na draftu, na koji je izašao kao plejmejker koledža Oklahoma Stejt.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

