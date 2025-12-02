logo
Nikola Jokić odigrao meč kakav nije viđen 58 godina

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Nikola Jokić imao tripl-dabl u porazu Denvera od Dalasa, a odigrao je partiju kakva nije viđena 58 godina.

Novi tripl-dabl Nikole Jokića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić odigrao je još jednu nevjerovatnu partiju prethodne noći i zabilježio je 11. tripl-dabl u sezoni, međutim neće se previše radovati s obzirom na to da je njegov Denver doživio poraz. I da stvar bude gora, nije to protiv nekog iz vrha Istoka ili Zapada, nego od Dalasa koji je u vrlo lošoj formi čitave sezone.

Opustili su se igrači Denvera i dozvolili su da ih Dalas pobijedi u "Bol areni" 131:121, pa će tako još jedna istorijska utakmica Jokića otići u zaborav. I za to niko drugi nije kriv do njegovi saigrači koji su olako shvatili susret sa Mavsima.

Nikola Jokić protiv Dalasa.
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Jokić nije, već u prvoj četvrtini je dominirao i ostvario brojke kakve niko nije od sezone 96-97 (15+ poena, 9+ skokova i 6+ asistencija u prvoj četvrtini), da bi na kraju odigrao meč kakav nije viđen punih 58 godina - od davne 1957. i Malika Stouksa. Na kraju je Jokić imao 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, ali džaba mu kada je izgubio, što je jedina stvar koja njega zanima kada izađe na parket.


U odbranu Denvera, i dalje su povrijeđeni Kristijan Braun i Aron Gordon, međutim najplaćeniji uz Jokića moraju bolje. Džamal Marej i Kem Džonson dali su samo po 10 poena, dok je značajno napredovao Spenser Džouns ubacivši 28. Solidan je bio i Pejton Votson sa 15, dok je sa klupe solidan doprinos imao i Tim Hardavej sa 13 poena.

Da stvar bude gora, čini se da je i Marej doživio novu povredu i vidjećemo šta će pregledi pokazati, koliko će biti "aut".

Što se tiče Mevsa, odlično je odigrao povratnik Entoni Dejvis sa 32 poena i 13 skokova, dok je Kuper Fleg - prvi pik sa ovogodišnjeg drafta - počeo da igra sve bolje i prethodne noći je ubacio 24 poena uz osam skokova.

NBA rezultati 2. decembar:

  • Detroit - Atlanta 99:98
  • Indijana - Klivlend 119:135
  • Vašington - Milvoki 129:126
  • Bruklin - Šarlot 116:103
  • Majami - L.A. Klipers 140:123
  • Orlando - Čikago 125:120
  • Denver - Dalas 121:131
  • Juta - Hjuston 133:125
  • L.A. Lejkers - Finiks 108:125

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver Dalas

