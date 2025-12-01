"Glupani, sad me dobro slušajte o Jokiću": Napali komentatora da ga je vrijeđao, nisu imali pojma ko je on

Legendarni Edi Džonson komentarisao je u prenosu težinu Nikole Jokića i izazvao ogroman broj kritika. Oglasio se i objasnio svoje riječi, uz uvredu.

Poznati satirični nalog o košarci na društvenim mrežama, "Brik center", objavio je video snimak na kojem je zbog Nikole Jokića (30) prozvao komentatora utakmica Finiks Sansa, Edija Džonsona (66).

Nekadašnji NBA igrač, koji je čak 17 godina nastupao u najjačoj ligi na svijetu, imao je tokom utakmice komentar na račun izgleda Nikole Jokića - ali pohvalni, ne pežorativni. Džonson je rekao: "On je izraziti primjer. Teško je reći koliko je visok Jokić, jer je toliko širok", rekao je on, pohvalivši fizičku snagu, ali i okretnost najboljeg košarkaša svijeta.

Na to je "Brik center" prozvao Džonsona porukom da je "komentator Sansa nazvao Jokića debelim", ne nazvavši ga po imenu, kao da administratori tog profila nisu bili svjesni o kojoj legendoj se radi.

Džonson se brzo oglasio: "Nisam nazvao Jokića 'debelim', vi ste. On je u odličnoj formi za svoju visinu. Mislio sam na to da je 'širok' u sportskom značenju, glupane. Bio je to kompliment, u smislu da je njegova visina obmanjujuća. Vi me uvijek nasmijete", napisao je on na društvenim mrežama.

Ko je Edi Ej Džonson?

Edi Džonson (66) ostavio je dubok trag u NBA ligi, gde je za 17 godina postao drugi najbolji strijelac među igračima koji nikad nisu igrali na Ol-staru, iza lidera Džamala Kroforda. Igrao je za Sakramento Kingse osamdesetih u trenutku selidbe te franšize iz Kanzas Sitija, a potom je igrao za Finiks, Sijetl, Šarlot, Indijanu i Hjuston.

Bio je proglašen i najboljim "šestim igračem" NBA lige 1989. godine.

Bio ogromna zvijezda u Evropi

Džonson je sezonu 1994/95 proveo u Olimpijakosu, u periodu ogromne ekspanzije grčke košarke i astronomskog ulaganja. Odmah je postao kultna figura među navijačima, pogađao je trojke u serijama i zauvijek su mu zapamtili kada je na Fajnal-for pogodio četiri trojke u završnici meča protiv Panatinaikosa.

U Evroligi je prosječno postizao po 21,9 poena, uz 4,6 skokova i 1,8 asistencija, a u domaćem prvenstvu je predvodio Olimpijakos do titule u finalu protiv Panatinaikosa (3-2). Bila je to toliko tvrda košarka da je posljednji meč bio završen pobjedom Olimpijakosa 45:44, a Džonson je te sezone u grčkoj ligi prosječno postizao po 21,2 poen.

Već naredne godine, 1995, vratio se u NBA i zaigrao za Indijana Pejserse.