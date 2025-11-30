Savršena partija Jokića za istoriju: Opet je prvi u NBA koji je ovo uradio i to pokazuje moć

Nikola Jokić je zbog savršene partije prethodne noći opet ispisao istoriju NBA lige.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč za Denver u pobjedi nad Finiksom (130:112) i uprkos povredi odveo svoju ekipu do laganoh trijumfa. Zabilježio je 26 poena, deset asistencija i devet skokova, međutim jedna druga stvar "upada u oči" i o njoj mora da se priča

Znamo da Jokić ove sezone ima "bolesne" procente šuta, a susret protiv Finiksa odigrao je bez promašaja. Ubacio je 5/5 za dva i 2/2 za tri, promašivši tek jedno slobodno bacanje (10/11) što mu je na kraju donijelo novi istorijski rekord.

Nikola Jokić protiv Finiksa Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Jokićev TS ("true shooting percentage", napredna statistička kategorija) iznosio je 109 odsto na ovoj utakmici, što je zapanjujuće. Radi se o važnom statističkom parametru koji je uveden prije nekoliko godina i koji po posebnoj formuli mjeri ukupnu efikasnost šuta igrača, gdje se upravo nagrađuje manjak promašaja.

Nikola Jokic now has the most games in NBA history with 25+ PTS on 105%+ TS.pic.twitter.com/0NTbdFqpop — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops)November 30, 2025

TS% = Poeni / [2 × (ukupan broj šuteva iz igre + 0.44 × broj slobodnih bacanja)]

Koliko je Nikola Jokić efikasan šuter, najbolje pokazuje podatak da je postao košarkaš sa najviše utakmica u NBA istoriji u kojima je postigao 25 ili više poena uz TS veći od 105 odsto.

Dakle, ni u ovome niko ne može da se mjeri sa Jokićem koji zaista igra nevjerovatnu sezonu i s razlogom je MVP kandidat.

