© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Savršena partija Jokića za istoriju: Opet je prvi u NBA koji je ovo uradio i to pokazuje moć

Savršena partija Jokića za istoriju: Opet je prvi u NBA koji je ovo uradio i to pokazuje moć

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Nikola Jokić je zbog savršene partije prethodne noći opet ispisao istoriju NBA lige.

Istorijska partija Nikole Jokića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč za Denver u pobjedi nad Finiksom (130:112) i uprkos povredi odveo svoju ekipu do laganoh trijumfa. Zabilježio je 26 poena, deset asistencija i devet skokova, međutim jedna druga stvar "upada u oči" i o njoj mora da se priča

Znamo da Jokić ove sezone ima "bolesne" procente šuta, a susret protiv Finiksa odigrao je bez promašaja. Ubacio je 5/5 za dva i 2/2 za tri, promašivši tek jedno slobodno bacanje (10/11) što mu je na kraju donijelo novi istorijski rekord.

Nikola Jokić protiv Finiksa
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Jokićev TS ("true shooting percentage", napredna statistička kategorija) iznosio je 109 odsto na ovoj utakmici, što je zapanjujuće. Radi se o važnom statističkom parametru koji je uveden prije nekoliko godina i koji po posebnoj formuli mjeri ukupnu efikasnost šuta igrača, gdje se upravo nagrađuje manjak promašaja.

TS% = Poeni / [2 × (ukupan broj šuteva iz igre + 0.44 × broj slobodnih bacanja)]

Koliko je Nikola Jokić efikasan šuter, najbolje pokazuje podatak da je postao košarkaš sa najviše utakmica u NBA istoriji u kojima je postigao 25 ili više poena uz TS veći od 105 odsto.

Dakle, ni u ovome niko ne može da se mjeri sa Jokićem koji zaista igra nevjerovatnu sezonu i s razlogom je MVP kandidat.

