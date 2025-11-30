logo
Pred meč javili da je Nikola Jokić povrijeđen: Onda je odigrao partiju za pamćenje!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je zamalo propustio meč protiv Finiksa zbog povrede, ali je ipak zaigrao i odigrao je utakmicu na kojoj nije imao niti jedan promašaj iz igre.

Nikola Jokić bez promašaja iz igre protiv Finiksa Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je pred utakmicu sa Finiksom značajno zabrinuo svoje navijače pošto je objavio da je Nikola Jokić povrijeđen i da je pod znakom pitanja, međutim ipak je zaigrao i 24 sata poslije neočekivanog poraza od San Antonija - donio sigurnu pobjedu nad Finiksom 130:112.

Kao i na susretu protiv Spursa, Jokiću je falio jedan skok za tripl-dabl, međutim neće pretjerano obraćati pažnju na to jer znamo da je za njega najvažnije da Denver pobjeđuje, pa je baš zbog toga i rizikovao i zaigrao uprkos pobjedi.

Nikola Jokić protiv Finiksa
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Jokić je na terenu proveo 31 minut i zabilježio 26 poena, bez promašaja iz igre - za istoriju. Ubacio je pet "dvojki" i dvije "trojke", dok je promašio samo jedno slobodno bacanje (9/10). Takođe, imao je 10 asistencija i devet skokova, uz pet izgubljenih lopti, što je zaista i smiješno kada znamo da mu je lopta uvijek u rukama.

Uz njega, Džamal Marej je ubacio 24 poena, sa klupe je Tim Hardavej dodao 23, Spenser Džouns je imao 16, a Kem Džonson 15. Kao što je poznato, i dalje nema ni Gordona ni Brauna zbog povreda.

U ekipi Finiksa prednjačio je Dilon Bruks sa 27 poena, a Devin Buker dodao je 24.

Od srpskih košarakaša prethodne noći zaigrao je samo Nikola Jović koji je ubacio tek dva poena u porazu svog Majamija od Detroita (135:138), dok je Toronto Darka Rajakovića prekinuo pobjednički niz i stao je protiv Šarlota (118:111). Prije toga je Toronto imao niz od devet uzastopnih pobjeda.

