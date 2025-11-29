Jokićev potez o kojem bruji NBA: Proigrao najveće pojačnje Denvera, svima pokazao zašto je lider

Nikola Jokić još jednom je oduševio sve ljubitelje košarke magičnom asistencijom.

Nikola Jokić i Denver nisu uspjeli da savladaju San Antonio na domaćem terenu, pa je ekipe Dejvide Adelmana doživjela poraz 136:139 i sve to bez produžetaka. Naravno, srpski centar je ponovo bio u centru pažnje, ovog puta nije zabilježio standardno očekivani tripl-dabl, ali je izveo majstoriju o kojoj govori čitav NBA.

Jokić je već navikao publiku da od njega očekuje nemoguće, pa je tako nakon poraza Denvera mnogima možda veći problem bio to što nije ponovo zabilježio dvocifrene brojke u tri kolone. Međutim, magične asistencije momka iz Sombora malo su ublažile bol poraza, ali to je zapravo samo jedna od uobičajenih, rutinskih dodavanja najboljeg košarkaša NBA lige.

Jokić je krenuo ka košu rivala, dok ga je čuvao jedan od lidera San Antonio. Ispred Nikole je stajao Džulijan Šampanj, ali i njegova agresivna odbrana nad Srbinom nije bila problem, pošto je Jokić odlučio da po praznoj strani terena pronađe Kamerona Džonsona koji je potom imao lak put do koša i novih poena.

Na taj način, Srbin je proigrao jednog od momaka od kojeg se najviše očekuje u Denveru, s obzirom na to da je bio najzvučnije ljetno pojačanje Nikole Jokića. Napokon je i pokazao da Dejvid Adelman nije pogriješio. Popularni Kem je ubacio 28 poena, uz to je uhvatio šest lopti i imao jednu asistenciju. Tako se može reći da je djelimično i Nikola Jokić zaslužan jer je njegov saigrač napokon pronašao način da podrži tim.

U porazu Denvera Jokić je zabilježio dabl-dabl, ubacio je 21 poena, podijelio 10 asistencija i ostao na korak od 10 skokova. Naredni meč Denvera zakazan je za noć između subote i nedelje u tri sata ujutru.