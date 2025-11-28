Nikola Jokić samo je prevrnuo očima kada je dobio pitanje o američkom prazniku Danu zahvalnosti poslije jedne utakmice.
Nikola Jokić poznat je po tome da ne obraća previše pažnje na stvari koje nemaju direktne veze sa košarkom. Posebno kada je riječ o onome što ga ne interesuje previše, kao što su američki praznici. Jedan od takvih je "Dan zahvalnosti". Praznik koji se slavi u Americi i nešto što američki novinari ne razumiju previše kada je u pitanju srpski centar.
Tako su poslije meča Denvera odlučili da ga pitaju baš o tome. Da im kaže šta je nekoliko stvari na kojima je zahvalan za taj praznik. Samo je prevrnuo očima kada je čuo šta ga pitaju.
Jokic's reaction to Thanksgiving question— Bleacher Report (@BleacherReport)November 27, 2025
"What are a couple things you're thankful for?"
"Oh my God."
(Via@VicLombardi,@AltitudeTV)pic.twitter.com/1sPF3B7paj
- Novinar: Dan zahvalnosti se bliži, šta je par stvari na kojima si zahvalan?
- Jokić: Na čemu sam zahvalan?
- Novinari su ćutali i čekali odgovor
- Jokić: O moj Bože
Novinar Vik Lombardi koji je objavio taj snimak, nije objavio cijeli klip, tako da možemo samo da pretpostavimo da je Jokić ipak dao odgovor o tome na čemu je zahvalan.
Zašto nema NBA mečeva?
Hit reakcija Nikole Jokića na pitanje o američkom prazniku (VIDEO)
Vjerovatno su i ljubitelji košarke navikli da prve vijesti na portalima ujutru budu o NBA ligi. Ali, danas 28. novembra tih vijesti nije bilo. Zašto? Prosto i jednostavno - mečevi se nisu igrali.
Odgovor se krije baš u pitanju koje je Jokiću postavljeno. Na "Dan zahvalnosti" nema mečeva u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. To je dogovor koji je postignut između unije igrača i čelnika NBA lige, tako da svi provode dane sa porodicom i uživaju zajedno.
