logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hit reakcija Nikole Jokića na pitanje o američkom prazniku (VIDEO)

Hit reakcija Nikole Jokića na pitanje o američkom prazniku (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić samo je prevrnuo očima kada je dobio pitanje o američkom prazniku Danu zahvalnosti poslije jedne utakmice.

nikola jokic prevrnuo ocima na pitanje o americkom prazniku Izvor: Printscreen/X/VicLombardi

Nikola Jokić poznat je po tome da ne obraća previše pažnje na stvari koje nemaju direktne veze sa košarkom. Posebno kada je riječ o onome što ga ne interesuje previše, kao što su američki praznici. Jedan od takvih je "Dan zahvalnosti". Praznik koji se slavi u Americi i nešto što američki novinari ne razumiju previše kada je u pitanju srpski centar.

Tako su poslije meča Denvera odlučili da ga pitaju baš o tome. Da im kaže šta je nekoliko stvari na kojima je zahvalan za taj praznik. Samo je prevrnuo očima kada je čuo šta ga pitaju.

  • Novinar: Dan zahvalnosti se bliži, šta je par stvari na kojima si zahvalan?
  • Jokić: Na čemu sam zahvalan?
  • Novinari su ćutali i čekali odgovor
  • Jokić: O moj Bože

Novinar Vik Lombardi koji je objavio taj snimak, nije objavio cijeli klip, tako da možemo samo da pretpostavimo da je Jokić ipak dao odgovor o tome na čemu je zahvalan.

Zašto nema NBA mečeva?

Vjerovatno su i ljubitelji košarke navikli da prve vijesti na portalima ujutru budu o NBA ligi. Ali, danas 28. novembra tih vijesti nije bilo. Zašto? Prosto i jednostavno - mečevi se nisu igrali.

Odgovor se krije baš u pitanju koje je Jokiću postavljeno. Na "Dan zahvalnosti" nema mečeva u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. To je dogovor koji je postignut između unije igrača i čelnika NBA lige, tako da svi provode dane sa porodicom i uživaju zajedno.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:24
Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta
Izvor: YouTube/NBA
Izvor: YouTube/NBA

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC