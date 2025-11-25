logo
Najluđa asistencija Nikole Jokića (VIDEO)

Najluđa asistencija Nikole Jokića (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Nikola Jokić asistirao za Pejtona Votsona dok je bio okrenut leđima od koša.

nikola jokic najludja asistencija u karijeri Izvor: Printscreen/YouTube/Bleacher Report

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu nevjerovatnu utakmicu za Denver i vodio ga do pobjede nad Memfisom (125:115). Jokić je u laganom ritmu došao do svog desetog tripl-dabla u sezoni, a imao je i nekoliko poteza koji su raspametili navijače u Tenesiju.

Vidjeli smo kako je Jokić dao trojku s centra terena uz zvuk sirene, dok vjerovali ili ne i od toga postoji atraktivniji potez. U pitanju je asistencija za Pejtona Votsona u samoj završnici utakmice kojim je stavljena tačka na pobjedu. Pogledajte:


Iako su oko njega bili Kem Spenser i Zek Idi, Jokić je uspio da asistira "iza leđa" tako što je pronašao Pejtona Votsona koji je lako došao do svojih poena. Niko ga nije očekivao na tom mjestu, a kamoli da će ga Jokić vidjeti i uspjeti da mu asistira dok je leđima okrenut ka košu.


"Vi niste svjesni koliko je ovo ludo...", napisao je Pejton Votson poslije utakmice koji je upisao 29 poena i to je bila jedna od njegovih najboljih utakmica u karijeri.

Što se tiče Nikole Jokića, ovo je bila jedna od 16 asistencija koje je zabilježio, a imao je i 17 poena i deset skokova.

Nikola Jokić protiv Memfisa
Izvor: Youtube/NBA

NBA rezultati 25. novembar

  • Indijana - Detroit 117:122
  • Toronto - Klivlend 110:99
  • Bruklin - Njujork 100:113
  • Majami - Dalas 106:102
  • Memfis - Denver 115:125
  • Milvoki - Portland 103:115
  • Nju Orleans - Čikago 143:130
  • Finiks - Hjuston 92:114
  • Golden Stejt - Juta 134:117
  • Sakramento - Minesota 117:112

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

 (MONDO)

