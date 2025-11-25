Najluđa asistencija Nikole Jokića (VIDEO)

Pogledajte kako je Nikola Jokić asistirao za Pejtona Votsona dok je bio okrenut leđima od koša.

Izvor: Printscreen/YouTube/Bleacher Report

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu nevjerovatnu utakmicu za Denver i vodio ga do pobjede nad Memfisom (125:115). Jokić je u laganom ritmu došao do svog desetog tripl-dabla u sezoni, a imao je i nekoliko poteza koji su raspametili navijače u Tenesiju.

Vidjeli smo kako je Jokić dao trojku s centra terena uz zvuk sirene, dok vjerovali ili ne i od toga postoji atraktivniji potez. U pitanju je asistencija za Pejtona Votsona u samoj završnici utakmice kojim je stavljena tačka na pobjedu. Pogledajte:

THIS JOKER DIME FROM TONIGHT?!



He records his 10th triple-double of the season in DEN's W!pic.twitter.com/PNSVFnd1aC — NBA (@NBA)November 25, 2025



Iako su oko njega bili Kem Spenser i Zek Idi, Jokić je uspio da asistira "iza leđa" tako što je pronašao Pejtona Votsona koji je lako došao do svojih poena. Niko ga nije očekivao na tom mjestu, a kamoli da će ga Jokić vidjeti i uspjeti da mu asistira dok je leđima okrenut ka košu.

Another angle of Jokic's wrap around pass to Watsonpic.twitter.com/SzdgNQdZjL — r/nba_highlights (@rNBAHighlights)November 25, 2025



"Vi niste svjesni koliko je ovo ludo...", napisao je Pejton Votson poslije utakmice koji je upisao 29 poena i to je bila jedna od njegovih najboljih utakmica u karijeri.

Što se tiče Nikole Jokića, ovo je bila jedna od 16 asistencija koje je zabilježio, a imao je i 17 poena i deset skokova.

Nikola Jokić protiv Memfisa Izvor: Youtube/NBA