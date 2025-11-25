Najluđa asistencija Nikole Jokića (VIDEO)

Pogledajte kako je Nikola Jokić asistirao za Pejtona Votsona dok je bio okrenut leđima od koša.
Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu nevjerovatnu utakmicu za Denver i vodio ga do pobjede nad Memfisom (125:115). Jokić je u laganom ritmu došao do svog desetog tripl-dabla u sezoni, a imao je i nekoliko poteza koji su raspametili navijače u Tenesiju.
Vidjeli smo kako je Jokić dao trojku s centra terena uz zvuk sirene, dok vjerovali ili ne i od toga postoji atraktivniji potez. U pitanju je asistencija za Pejtona Votsona u samoj završnici utakmice kojim je stavljena tačka na pobjedu. Pogledajte:
THIS JOKER DIME FROM TONIGHT?!— NBA (@NBA)November 25, 2025
He records his 10th triple-double of the season in DEN's W!pic.twitter.com/PNSVFnd1aC
Iako su oko njega bili Kem Spenser i Zek Idi, Jokić je uspio da asistira "iza leđa" tako što je pronašao Pejtona Votsona koji je lako došao do svojih poena. Niko ga nije očekivao na tom mjestu, a kamoli da će ga Jokić vidjeti i uspjeti da mu asistira dok je leđima okrenut ka košu.
Another angle of Jokic's wrap around pass to Watsonpic.twitter.com/SzdgNQdZjL— r/nba_highlights (@rNBAHighlights)November 25, 2025
"Vi niste svjesni koliko je ovo ludo...", napisao je Pejton Votson poslije utakmice koji je upisao 29 poena i to je bila jedna od njegovih najboljih utakmica u karijeri.
Što se tiče Nikole Jokića, ovo je bila jedna od 16 asistencija koje je zabilježio, a imao je i 17 poena i deset skokova.
NBA rezultati 25. novembar
- Indijana - Detroit 117:122
- Toronto - Klivlend 110:99
- Bruklin - Njujork 100:113
- Majami - Dalas 106:102
- Memfis - Denver 115:125
- Milvoki - Portland 103:115
- Nju Orleans - Čikago 143:130
- Finiks - Hjuston 92:114
- Golden Stejt - Juta 134:117
- Sakramento - Minesota 117:112
BONUS VIDEO:
(MONDO)