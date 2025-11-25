Juventus desetkovan otputovao u Norvešku: "Stara dama" traži prvu pobjedu, ali neće biti lako

Lućano Spaleti ne može da računa na veliki broj povrijeđenih igrača pred duel sa Bode/Glimtom u Ligi šampiona.

Izvor: Shutterstock

Trener Juventusa Lućano Spaleti objavio je spisak igrača za utakmicu Lige šampiona protiv Bode/Glimta, koja će biti odigrana večeras od 21 čas u Norveškoj.

Juventusov problem s povredama u odbrani dodatno se produbio, pa su "bjankoneri" na sjever Evrope otputovali bez Gleisona Bremera, Danijelea Ruganija i Federika Gatija.

Kao što se očekivalo, Gati nije na spisku. Dvadesetsedmogodišnjak u ponedjeljak ujutro nije trenirao s ostatkom ekipe, a kako prenose mediji u Italiji, još se nije oporavio od gripe. Još dvojica defanzivaca su na listi povrijeđenih - Bremer i Rugani. Rugani je prošle sedmice zadobio povredu mišića i već je propustio subotnju utakmicu protiv Fiorentine. Bremer je u oktobru operisao meniskus i od tada nije igrao.

La lista dei convocati per la gara di domani sera di Champions League in Norvegia ✍#BodoJuve#UCLpic.twitter.com/HFTfLpzvfD — JuventusFC (@juventusfc)November 24, 2025

Golman Karlo Pinzoljo i napadač Arkadijuš Milik takođe nedostaju na Juventusovom spisku. Milik je van terena već godinu i po dana i čak nije ni uvršten na Juventusovu UEFA listu za Lige šampiona, dok iskusni čuvar mreže, inače treća opcija na golu poslije Mikelea de Gregorija i Matije Perina, takođe ne konkuriše za sastav.

Inače, "stara dama" traži prvu pobjedu u elitnom evropskom takmičenju ove sezone. Do sada je tim iz Torina zabilježio tri remija i poraz.