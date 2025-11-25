"Ništa novo" u NBA ligi: Nikola Jokić 10. tripl-dabl u sezoni

Još jedna fantastična partija Nikole Jokića koji je u pobjedi Denvera protiv Memfisa zabilježio još jedan tripl-dabl, njegov deseti ove sezone u NBA.

Nikola Jokić odigrao je u laganom ritmu i bez ikakvih poteškoća odveo svoju ekipu do pobjede protiv Memfisa. Denver je na kraju trijumfovao 125:115, tako da su u Nagetsima poslušali kritike koje je imao najbolji košakaš svijeta poslije čudnog poraza od Sakramenta prije 48 sati.

Grizliji nisu bili preveliki izazov za Jokića koji kao da je igrao u prvoj brzini, ali je opet za 33 minuta na parketu uspio da dođe do tripl-dabla, svog desetog u ovoj sezoni NBA lige po čemu mu niko nije ni blizu.

Na kraju, Jokić je imao 17 poena iz samo devet šuteva iz igre (5/9 iz igre, dao tri trojke), a tu je i 10 skokova, 16 asistencija, dvije ukradene lopte i samo tri izgubljene. Uz to, Jokić je opet ušao u istoriju kao drugi najbolji plejmejker NBA lige u posljednjih šest sezona, pošto je samo Trej Jang - "kec" Atlante - imao više utakmica sa 15 ili više asistencija od njega, dok smo vidjeli i da može da pogodi trojku s centra terena.

Ovoga puta u Denveru je bilo nekoliko efikasnijih od Jokića; Džamal Marej je ubacio 29 poena, Pejton Votson je odigrao odličan meč i dodao je 27, a Kem Džonson je završio susret sa 18 poena. I klupa je dala dobar doprinos, pa je Hardavej imao 13 poena.

Što se tiče grizlija, kod njih je prednjačio Džejlen Vels sa 22 poena, a nije bilo Džaa Moranta.

Prethodne noći niko više od srpskih košarkaša nije izlazio na parket pošto je Nikola Jović povrijeđen i nije ga bilo u Majamiju.

NBA rezultati 25. novembar

Indijana - Detroit 117:122

Toronto - Klivlend 110:99

Bruklin - Njujork 100:113

Majami - Dalas 106:102

Memfis - Denver 115:125

Milvoki - Portland 103:115

Nju Orleans - Čikago 143:130

Finiks - Hjuston 92:114

Golden Stejt - Juta 134:117

Sakramento - Minesota 117:112

