logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ništa novo" u NBA ligi: Nikola Jokić 10. tripl-dabl u sezoni

"Ništa novo" u NBA ligi: Nikola Jokić 10. tripl-dabl u sezoni

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Još jedna fantastična partija Nikole Jokića koji je u pobjedi Denvera protiv Memfisa zabilježio još jedan tripl-dabl, njegov deseti ove sezone u NBA.

nikola jokic se igrao s grizlijima i imao tripl dabl 10. u NBA sezoni Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je u laganom ritmu i bez ikakvih poteškoća odveo svoju ekipu do pobjede protiv Memfisa. Denver je na kraju trijumfovao 125:115, tako da su u Nagetsima poslušali kritike koje je imao najbolji košakaš svijeta poslije čudnog poraza od Sakramenta prije 48 sati.

Grizliji nisu bili preveliki izazov za Jokića koji kao da je igrao u prvoj brzini, ali je opet za 33 minuta na parketu uspio da dođe do tripl-dabla, svog desetog u ovoj sezoni NBA lige po čemu mu niko nije ni blizu.

Nikola Jokić protiv Memfisa
Izvor: Youtube/NBA

Na kraju, Jokić je imao 17 poena iz samo devet šuteva iz igre (5/9 iz igre, dao tri trojke), a tu je i 10 skokova, 16 asistencija, dvije ukradene lopte i samo tri izgubljene. Uz to, Jokić je opet ušao u istoriju kao drugi najbolji plejmejker NBA lige u posljednjih šest sezona, pošto je samo Trej Jang - "kec" Atlante - imao više utakmica sa 15 ili više asistencija od njega, dok smo vidjeli i da može da pogodi trojku s centra terena.


Ovoga puta u Denveru je bilo nekoliko efikasnijih od Jokića; Džamal Marej je ubacio 29 poena, Pejton Votson je odigrao odličan meč i dodao je 27, a Kem Džonson je završio susret sa 18 poena. I klupa je dala dobar doprinos, pa je Hardavej imao 13 poena.

Što se tiče grizlija, kod njih je prednjačio Džejlen Vels sa 22 poena, a nije bilo Džaa Moranta.

Prethodne noći niko više od srpskih košarkaša nije izlazio na parket pošto je Nikola Jović povrijeđen i nije ga bilo u Majamiju.

NBA rezultati 25. novembar

  • Indijana - Detroit 117:122
  • Toronto - Klivlend 110:99
  • Bruklin - Njujork 100:113
  • Majami - Dalas 106:102
  • Memfis - Denver 115:125
  • Milvoki - Portland 103:115
  • Nju Orleans - Čikago 143:130
  • Finiks - Hjuston 92:114
  • Golden Stejt - Juta 134:117
  • Sakramento - Minesota 117:112

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC