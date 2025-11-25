logo
Nikola Jokić pogodio s centra sa zvukom sirene (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Pogledajte kako je Nikola Jokić dao trojku s centra terena na meču Denvera i Memfisa i kako je na to reagovao.

nikola jokic dao trojku s centra Izvor: Youtube/printscreen/Chaz NBA

Nikola Jokić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu prethodne noći i vodio je svoj Denver do pobjede protiv Memfisa (125:115) uz novi zabilježeni tripl-dabl ove sezone. Deseti put u samo 17 utakmica, Jokić je bio dvocifren u tri statističke kolone, a prvi put dao je trojku s centra.

Prošle sezone uradio je to dva puta, a ovoga puta mu je samo 2,2 sekunde bilo dovoljno da uhvati loptu na centru igrališta i da odatle uputi šut koji je donio tri poena uz zvuk sirene. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokić dao trojku s centra terena protiv Memfisa.
Izvor: YouTube/Chaz NBA

S ovom trojkom, Jokić je Denver "odlijepio" na velikih osam razlike pred posljednju četvrtinu, tako da je ekipa Dejvida Adelmana mogla lakše da diše. Ipak, ono što je najinteresantnije od svega je da je Jokić poslije postignutog koša reagovao kao da se baš ništa nije desilo. Samo se okrenuo ka svojoj klupi i otišao na odmor, bez smiješka na licu.

Upravo je njegova reakcija na trojku s centra, kakvu neki ne postignu za čitavu karijeru, privukla veću pažnju od koša, pa su navijači opet iznenađeni koliko Somborac djeluje kao da mu ni do čega nije stalo i da je košarka samo posao za njega.

Kakvu je statistiku Jokić imao?

Nikola Jokić protiv Memfisa
Izvor: Youtube/NBA

Nije se previše trošio Nikola Jokić i sve vrijeme je igrao u laganom ritmu, pa je tako za 33 minuta na parketu imao 17 poena iz samo devet šuteva iz igre (5/9 iz igre, dao tri trojke), a tu je i 10 skokova, 16 asistencija, uz još dvije ukradene lopte i samo tri izgubljene.

NBA rezultati 25. novembar

  • Indijana - Detroit 117:122
  • Toronto - Klivlend 110:99
  • Bruklin - Njujork 100:113
  • Majami - Dalas 106:102
  • Memfis - Denver 115:125
  • Milvoki - Portland 103:115
  • Nju Orleans - Čikago 143:130
  • Finiks - Hjuston 92:114
  • Golden Stejt - Juta 134:117
  • Sakramento - Minesota 117:112

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

