Nikola Jokić je u Top7 svih vremena: Legendarni Amerikanac ga posljednjeg dopisao na spisak

Partije koje Nikola Jokić pruža u SAD oduševile su i legende NBA lige.

Srpski košarkaš Nikola Jokić već godinama je jedan od najboljih u NBA ligi, a i ove sezone će se boriti za MVP priznanje u ligaškom delu. Centar Denver Nagetsa ponovo igra u nevjerovatnoj formi i zbog toga ga čak i košarkaške legende u SAD stavljaju na listu najboljih svih vremena. To je uradio i Robert Periš, jedan od najboljih u istoriji.

Nekadašnji šampion sa Boston Seltiksima i Čikago Bulsima oglasio se na društvenim mrežama i sastavio svoju listu od sedam najboljih centara svih vremena. Pošto ga ljudi često pitaju ko je u Top5 ili Top10 centara, Periš je napravio kompromis i napisao sedam imena koja su obeležila košarku.

Pored Nikole Jokića, kojeg je posljednjeg napisao na spisak, Robert Periš je među najbolje ikad stavio Karima Abdul-Džabara, Mozesa Melouna, Hakima Olajdžuvona, Vilta Čemberlena, Bila Rasela i Šekila O'Nila. Pogledajte njegov spisak:

Hello everyone! I've been getting this question a lot lately, so I thought I'd oblige with an answer. My top 7 centers ever:



Kareem Abdul-Jabbar



Moses Malone



Hakeem Olajuwon



Wilt Chamberlain



Bill Russell



Shaquille O'Neal



Nikola Jokić — Robert Parish (@RobertParish00)November 26, 2025

Periš se u razgovoru sa navijačima "izvukao" i rekao da ovo nije lista, odnosno da nije rangirao igrače po pozicijama koje zauzimaju, već da je samo napravio spisak. Prepustio je košarkaškim navijačima da odrede ko je najbolji, možemo pretpostaviti da u SAD neće biti dovoljno razumijevanja da se Nikola Jokić nađe u samom vrhu.

Ko je Robert Periš?

Nekadašnji američki centar Robert Periš velika je legenda NBA lige. U ligu je stigao 1976. godine, kada su Golden Stejt Voriorsi izabrali kao osmog pika na draftu. nakon četiri godine se preselio u redove Boston Seltiksa, a do kraja karijere igrao je još za Šarlot Hornetse i Čikago Bulse.

Periš je osvojio tri šampionske titule sa Bostonom i jednu sa Čikagom, na samom kraju svoje profesionalne karijere, u onoj slavnoj eri Bulsa. Devet puta je biran na Ol-star, a po jednom u drugu i treću petorku NBA lige. Takođe, Boston Seltiksi su povukli broj 00 iz upotrebe, u čast svog nekadašnjeg centra koji je i NBA rekorder u veoma važnoj kategoriji.

Odigrao je 21 sezonu u NBA ligi i rekorder je po broju utakmica koje je odigrao. Karijeru je završio sa 1.611 nastupa u najjačoj košarkapkoj ligi na svijetu, a taj rekord mogao bi uskoro da obori Lebron Džejms koji ima 1.565 mečeva. Jedan od najboljih košarkaša svih vremena trenutno igra svoju 23. sezonu, a pitanje je i da li će se penzionisati na njenom kraju ili će nastaviti karijeru.