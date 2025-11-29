Još jedan dokaz Jokićeve surove dominacije: Izašao novi presjek MVP trke

Nikola Jokić prvi je favorit za osvajanje MVP priznanja za sezonu 2025/26.
Nikola Jokić pomijera granice iz utakmice u utakmicu i trenutno mu nema ravnog u NBA ligi. Tome u prilog i najnoviji presjek MVP trke. Centar Denvera je i dalje prvi favorit za osvajanje prestižnog priznanja, dok mu prijeti Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander sa druge pozicije.
Slovenac Luka Dončić je trenutno treći, a Top 5 kompletiraju Janis Adetokumbo i Kejd Kaningem. Slijede Viktor Vembanjama, Donovan Mičel, Tajris Maksi, Alperen Šengun i Džejlejn Džonson.
https://t.co/wWGNmWnCY9’s updated MVP Ladder:— NBACentral (@TheDunkCentral)November 28, 2025
1. Nikola Jokic
2. Shai Gilgeous-Alexander
3. Luka Doncic
4. Giannis Antetokounmpo
5. Cade Cunningham
6. Victor Wembanyama
7. Donovan Mitchell
8. Tyrese Maxey
9. Alperen Sengun
10. Jalen Johnsonpic.twitter.com/HFP0y5qECu
Glavni Jokićev konkurent bilježi prosjek od 32,6 poena, 4,9 skokova i 6,9 asistencija, što je zaista impresivan učinak. Ipak, Jokić prednjači sa 29,6 poena, 12, 8 skokova i 11, 1 asistencija, što je u prosjeku tripl-dabl.