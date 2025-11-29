logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Još jedan dokaz Jokićeve surove dominacije: Izašao novi presjek MVP trke

Još jedan dokaz Jokićeve surove dominacije: Izašao novi presjek MVP trke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić prvi je favorit za osvajanje MVP priznanja za sezonu 2025/26.

Jokić vodi u trci za MVP nagradu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić pomijera granice iz utakmice u utakmicu i trenutno mu nema ravnog u NBA ligi. Tome u prilog i najnoviji presjek MVP trke. Centar Denvera je i dalje prvi favorit za osvajanje prestižnog priznanja, dok mu prijeti Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander sa druge pozicije.

Slovenac Luka Dončić je trenutno treći, a Top 5 kompletiraju Janis Adetokumbo i Kejd Kaningem. Slijede Viktor Vembanjama, Donovan Mičel, Tajris Maksi, Alperen Šengun i Džejlejn Džonson.

Glavni Jokićev konkurent bilježi prosjek od 32,6 poena, 4,9 skokova i 6,9 asistencija, što je zaista impresivan učinak. Ipak, Jokić prednjači sa 29,6 poena, 12, 8 skokova i 11, 1 asistencija, što je u prosjeku tripl-dabl.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga mvp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC