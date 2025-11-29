Još jedan dokaz Jokićeve surove dominacije: Izašao novi presjek MVP trke

Nikola Jokić prvi je favorit za osvajanje MVP priznanja za sezonu 2025/26.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić pomijera granice iz utakmice u utakmicu i trenutno mu nema ravnog u NBA ligi. Tome u prilog i najnoviji presjek MVP trke. Centar Denvera je i dalje prvi favorit za osvajanje prestižnog priznanja, dok mu prijeti Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander sa druge pozicije.

Slovenac Luka Dončić je trenutno treći, a Top 5 kompletiraju Janis Adetokumbo i Kejd Kaningem. Slijede Viktor Vembanjama, Donovan Mičel, Tajris Maksi, Alperen Šengun i Džejlejn Džonson.

https://t.co/wWGNmWnCY9’s updated MVP Ladder:



1. Nikola Jokic

2. Shai Gilgeous-Alexander

3. Luka Doncic

4. Giannis Antetokounmpo

5. Cade Cunningham

6. Victor Wembanyama

7. Donovan Mitchell

8. Tyrese Maxey

9. Alperen Sengun

10. Jalen Johnsonpic.twitter.com/HFP0y5qECu — NBACentral (@TheDunkCentral)November 28, 2025

Glavni Jokićev konkurent bilježi prosjek od 32,6 poena, 4,9 skokova i 6,9 asistencija, što je zaista impresivan učinak. Ipak, Jokić prednjači sa 29,6 poena, 12, 8 skokova i 11, 1 asistencija, što je u prosjeku tripl-dabl.