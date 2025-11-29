Šta se desilo sa Jokićem? Nikola bio na korak do tripl-dabla, ali je jedan detalj sve šokirao

Nikola Jokić bio je blizu novog tripl-dabla u sezoni, ali je na meču protiv San Antonija iznenadio sve odlukom da uopšte ne šutira u drugom poluvremenu. Uzeo je ukupno tri šuta i to u porazu od Sparsa koji su igrali bez Vembanjame.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kada je bilo jasno da Viktor Vembanjama neće igrati protiv Denvera, očekivala se potpuna dominacija Nikole Jokića i laka pobjeda kod kuće. Dogodilo se potpuno suprotno, Sparsi su slavili u Koloradu - 139:136. Srpski centar bio je na korak do tripl-dabl učinka, mada je u isto vrijeme šokirao sve - 21 poen, 10 asistencija, 9 skokova.

Šta je uradio? Odlučio je maltene da uopšte ne šutira u drugom poluvremenu. Kada su mnogi očekivali da će da "povuče" i da postane znatno agresivniji uradio je nešto potpuno neočekivano. Da li je htio da vidi koliko saigrači mogu bez njega ili je nešto drugo u pitanju, ostaje da se vidi. Jokić je u drugom poluvremenu uzeo ukupno tri šuta (1/2 za dva, 1/1 za tri, uz 6 pogođenih penala). Imao je pet skokova i četiri asistencije.

Gledajući cijeli meč, efikasniji od njega bili su Džamal Marej (7, 7as, 4sk), ujedno je on bio i jedan od tragičara jer je promašio važno slobodno bacanje u dramatičnoj završnici. Kameron Džonson je dao 28, a u ovom meču vidjelo se možda i najbolje koliko je falio Eron Gordon. Na drugoj strani Devin Vasel je dao 35, a Džulijan Šampanj 25, uz 10 skokova.