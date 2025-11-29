Sudije ukrale tripl-dabl Jokiću: Isplivao snimak sudijske odluke, nikome nije jasno zašto su ovo uradili

Nikola Jokić imao je i 10. skok na meču i tripl-dabl učinak, ali su sudije to poništile u meču Denvera i San Antonija

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić nije neko koga previše zanima individualna statistika, ali je prosto nevjerovatno kako su mu sudije ukrale tripl-dabl. U porazu od San Antonija (139:136) je imao 21 poen, 9 skokova i 10 asistencija, ali mu je skok koji je prvobitno upisan kao 10. obrisan zbog nevjerovatne odluke sudija.

Na 34 sekunde prije kraja meča Jokić je uhvatio loptu poslije promašenog slobodnog bacanja Dierona Foksa. U tom momentu se i Harison Barns borio za loptu i faulirao je Srbina koji je u već tada imao jasan posjed lopte. Sudije su dosudile faul i upisano je da je faul suđen prije nego što je Nikola imao loptu u svom posjedu.

I didnt bet on Nikola Jokic to have 10 rebounds or a Triple Double today, but had some homies on him. This is 100% his 10th rebound that was stat corrected back to 9 rebounds. Full possession of the ball before the foul was called. Even the announcers said that was his 10th…pic.twitter.com/iHePecUkpl — Liams Locks (@itsliamslocks)November 29, 2025

U prevodu upisan je "timski skok", a ne skok Jokića što je značilo da mu nije uračunata uhvaćena lopta za novi tripl-dabl. Navijači su počeli da dijele taj snimak na društvenim mrežama i nikome nije jasna odluka arbitara.

Neće se ni Jokić ni Denver previše buniti oko ovoga, najviše zbog toga što Nikoli to nije prioritet, ali je zaista čudna odluka sudija. Ostaje da se vidi da li će možda čelnici NBA lige da preinače odluku poslije gledanja snimka.