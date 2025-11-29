logo
Sudije ukrale tripl-dabl Jokiću: Isplivao snimak sudijske odluke, nikome nije jasno zašto su ovo uradili

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nikola Jokić imao je i 10. skok na meču i tripl-dabl učinak, ali su sudije to poništile u meču Denvera i San Antonija

Sudije ukrale Jokiću tripl-dabl Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić nije neko koga previše zanima individualna statistika, ali je prosto nevjerovatno kako su mu sudije ukrale tripl-dabl. U porazu od San Antonija (139:136) je imao 21 poen, 9 skokova i 10 asistencija, ali mu je skok koji je prvobitno upisan kao 10. obrisan zbog nevjerovatne odluke sudija.

Na 34 sekunde prije kraja meča Jokić je uhvatio loptu poslije promašenog slobodnog bacanja Dierona Foksa. U tom momentu se i Harison Barns borio za loptu i faulirao je Srbina koji je u već tada imao jasan posjed lopte. Sudije su dosudile faul i upisano je da je faul suđen prije nego što je Nikola imao loptu u svom posjedu.

U prevodu upisan je "timski skok", a ne skok Jokića što je značilo da mu nije uračunata uhvaćena lopta za novi tripl-dabl. Navijači su počeli da dijele taj snimak na društvenim mrežama i nikome nije jasna odluka arbitara.

Neće se ni Jokić ni Denver previše buniti oko ovoga, najviše zbog toga što Nikoli to nije prioritet, ali je zaista čudna odluka sudija. Ostaje da se vidi da li će možda čelnici NBA lige da preinače odluku poslije gledanja snimka.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver San Antonio

