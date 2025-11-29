"O Jokiću ću reći samo jedno - boljeg nisam vidio": Lebron Džejms mu da najveći kompliment ikada

Legendarni košarkaš Lebron Džejms odao je priznanje Nikoli Jokiću u razgovoru sa još jednim velikanom.

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Lebron Džejms poklonio se Nikoli Jokiću koji igra još jednu nevjerovatnu sezonu. On je u razgovoru sa Stivom Nešom odao priznanje Jokiću za sve ono što radi na terenu i istakao da nikada nije igrao protiv kompletnijeg igrača. Njegova reakcija kada je začuo Nikolino ime sve govori...

Neš ga je upitao za mišljenje o trostrukom MVP-u NBA lige, da bi potom dvije legende sipale pohvale na račun centra Denvera koji ponovo važi za glavnog favorita za titulu najkorisnijeg igrača u sezoni.

"O moj Bože, smiješno je šta radi taj dečko", rekao je Lebron.

"Onaj Džoker, šutira u posljednjih pet-šest utakmica 77 odsto iz igre."

"Da, mislim da je u tri nedjelje ove sezone bio na 67 odsto iz igre", dodao je Neš.

"Bože... To nije kao prije kada su bila samo zakucavanja ili polaganja. Ne, on radi sve, na sva tri nivoa."

"Da li je Jokić najbolji igrač protiv koga si ikada igrao?", upitao je Neš.

"To je baš teško pitanje, Stiv", rekao je Džejms i uhvatio se za glavu.

"Reći ću ovako - nikada nisam igrao protiv tako dominantnog, kompletnog igrača, on ima sve atribute. Od dodavanja, šutiranja, do skokova, nema toga što on ne može da uradi u napadu. Apsolutno ništa. Pokušajte da ga udvojite i kazniće vas. Čuvajte ga sa jednim igračem i kazniće vas. Nekada i prenosi loptu, daju mu je... Pada mi na pamet nekoliko igrača, ali čudno je da ovdje imamo plejmejkera koji kreće u kontranapad i daje loptu svom centru". zaključio je Lebron Džejms rašireniih ruku.

Kako igra Jokić ove sezone?

Jokić je glavni favorit za osvajanje MVP priznanja ove sezone i prosečno beleži 29,6 poena, 12, 8 skokova i 11, 1 asistencija, što je u prosjeku tripl-dabl. Izgleda nikad bolje i rasterećenije na terenu, na čemu može konačno da zahvali upravi i saigračima koji su mu konačno skinuli veliki teret sa leđa. Na posljednjem meču protiv Memfisa za samo 33 minuta zabilježio je novi tripl-dabl, a već ih je sakupio 10 od početka sezone.