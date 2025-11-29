Legendarni košarkaš Lebron Džejms odao je priznanje Nikoli Jokiću u razgovoru sa još jednim velikanom.
Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Lebron Džejms poklonio se Nikoli Jokiću koji igra još jednu nevjerovatnu sezonu. On je u razgovoru sa Stivom Nešom odao priznanje Jokiću za sve ono što radi na terenu i istakao da nikada nije igrao protiv kompletnijeg igrača. Njegova reakcija kada je začuo Nikolino ime sve govori...
Neš ga je upitao za mišljenje o trostrukom MVP-u NBA lige, da bi potom dvije legende sipale pohvale na račun centra Denvera koji ponovo važi za glavnog favorita za titulu najkorisnijeg igrača u sezoni.
- "O moj Bože, smiješno je šta radi taj dečko", rekao je Lebron.
- "Onaj Džoker, šutira u posljednjih pet-šest utakmica 77 odsto iz igre."
- "Da, mislim da je u tri nedjelje ove sezone bio na 67 odsto iz igre", dodao je Neš.
- "Bože... To nije kao prije kada su bila samo zakucavanja ili polaganja. Ne, on radi sve, na sva tri nivoa."
- "Da li je Jokić najbolji igrač protiv koga si ikada igrao?", upitao je Neš.
- "To je baš teško pitanje, Stiv", rekao je Džejms i uhvatio se za glavu.
- "Reći ću ovako - nikada nisam igrao protiv tako dominantnog, kompletnog igrača, on ima sve atribute. Od dodavanja, šutiranja, do skokova, nema toga što on ne može da uradi u napadu. Apsolutno ništa. Pokušajte da ga udvojite i kazniće vas. Čuvajte ga sa jednim igračem i kazniće vas. Nekada i prenosi loptu, daju mu je... Pada mi na pamet nekoliko igrača, ali čudno je da ovdje imamo plejmejkera koji kreće u kontranapad i daje loptu svom centru". zaključio je Lebron Džejms rašireniih ruku.
Kako igra Jokić ove sezone?
"O Jokiću ću reći samo jedno - boljeg nisam vidio": Lebron Džejms mu da najveći kompliment ikada
Jokić je glavni favorit za osvajanje MVP priznanja ove sezone i prosečno beleži 29,6 poena, 12, 8 skokova i 11, 1 asistencija, što je u prosjeku tripl-dabl. Izgleda nikad bolje i rasterećenije na terenu, na čemu može konačno da zahvali upravi i saigračima koji su mu konačno skinuli veliki teret sa leđa. Na posljednjem meču protiv Memfisa za samo 33 minuta zabilježio je novi tripl-dabl, a već ih je sakupio 10 od početka sezone.