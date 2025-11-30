Prljavi potez Bukera, Jokić dobio žestok udarac u lice

Nikola Jokić udaren je u lice, ali sudija nije vidio ništa sporno.

Izvor: Joel Rush/Printscreen/X

Nikola Jokić odigrao je novu maestralnu partiju u pobjedi Denver Nagetsa protiv Finiks Sansa. Srpski as je na terenu proveo 31 minut i zabiljležio 26 poena, devet skokova i 10 asistencija. Nije više novost da rivali tuku Jokića kako stignu jer jednostavno ne mogu da ga zaustave na propisan način. Teško je sudijama da nametnu svoj kriterijum kada igra najbolji centar na svijetu, često prave previde, ali onaj koji su napravili tokom treće dionice je zaista pretjeran.

Sve se odigralo tik ispred arbitra, ali on nije vidio kako je Devin Buker "prljavo" udario Jokića po licu, da bi u nastavku akcije Sansi profitirali i iznudili faul. Znale su da sjevnu varnice između Bukera i Jokića u prošlosti, ali ovaj potez Amerikanca je bio potpuno bespotreban. Nikola je primio udarac, pao je na zemlju, ali sudija se nije oglasio.

Pogledajte kako se sve odigralo...

We have now officially reached the "Devin Booker is allowed to bash Nikola Jokic in the face" level of the NBA green lighting smalls to just foul the shit out of Joker with no whistles.pic.twitter.com/B4lTeggk9N — Joel Rush (@JoelRushNBA)November 30, 2025

