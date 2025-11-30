"Ako vam je košarka jedina svrha, to je tužno": Adelman utišao kritičara koji je potcijenio Jokića

Trener Denvera Dejvid Adelman još jednom je pohvalio Nikolu Jokića.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Screenshot/YouTube/@DenverNuggets

Denver je pobijedio Finiks (130:112), a Nikola Jokić još jednom je bio najbolji strijelac svog tima. Međutim, čini se da nisu svi bili zadovoljni pobjedom kluba iz Kolorada, jer je prema mišljenju nekih novinara u ovom susretu izostao ozbiljan pristup srpskog centra. Srećom, te Nikola Jokić ima apsolutno povjerenje trenera Dejvida Adelmana koji je i na konferenciji za medije bio spreman da svim silama odbrani najboljeg igrača NBA lige.

Nikola Jokić je susret završio sa 26 poena, devet skokova i 10 asistencija i pritom zabilježio 18 dabl-dabl u sezoni, iz ukupno 19 mečeva. Možda činjenica da trostruki MVP NBA lige nije zabilježio sad već standardni tripl-dabl navodi mnoge da posumnjaju u njegovu odanost klubu i privrženost igri, ali Adelman smatra da je izlišno govoriti o profesionalizmu koji čuči u reprezentativcu Srbije.

Zbog toga je Adelman na komentar o nedostatku posvećenosti Nikole Jokića bio vrlo izričit: "Mislim da on ovo shvata veoma ozbiljno i da je to za njega zanat", rekao je Adelman o Jokiću na konferenciji za medije.

"Takođe smatram da ste u životu, ako vam je ovo jedina svrha, tužno ljudsko biće. Kada odete odavde, morate da imate i neka druga interesovanja. Morate da imate pravi život. Čak vjerujem da vas to čini boljom osobom kad se vratite na teren. Mislim da je to dio ljudskog iskustva", bio je jasan Adelman.

Šta je još Adelman rekao o Nikoli Jokiću?

Nikola Jokić iz godine u godinu pomijera granice, njegova statistika bolja je iz sezone u sezonu, što se čini pomalo nestvarnim. Njegov uspjeh je jasan dokaz da će jednog dana, ako već nije, postati legenda NBA lige, ali i čitave košarke. Predan radu na terenu, odan klubu i pravi lider ekipe na parketu i van njega dovoljno opisuju Nikolu Jokića.

Ipak, trener Adelman morao je dodatno da pojasni kakav je dragulj Srbin. "On je neko kome se treba diviti. Biti ovako uspješan, ovako dobar i sve to ovako dugo, istorijski dobar i imati takav pogled na život uopšte, je nešto što mnogo govori o njemu. I to je dobar primjer za sve nas" dodao je Adelman.