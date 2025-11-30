logo
Skandal u programu uživo zbog Jokića: Legenda NBA sramno uvrijedila Srbina zbog izgleda

Izvor mondo.rs
0

Nekada poznati košarkaš, a sada analitičar Edi Džonson šokirao je košarkašku javnost.

Edi Džonson nazvao Nikolu Jokića debelim Izvor: Cindy Ord / Getty images / Profimedia

Nekadašnji NBA as, a sada komentator i analitičar Edi Džonson nazvao je Nikolu Jokića debelim usred meča Denver Nagetsa i Finiks Sansa. Teško da neko ko nije fizički spreman može da postigne 26 poena, 9 skokova i 10 asistencija za 31 minut na terenu, ali ova skandalozna izjava nekadašnjeg asa Finiksa je otišla u etar.

"Teško je znati koliko je Džoker visok jer je tako širok", rekao je Džonson u svom izlaganju.

Edi Džonson je legenda NBA lige. Odigrao je 17 sezona u najjačoj košarkaškoj ligi i drugi je najbolji strijelac u istoriji od igrača koji nikada nisu igrali Ol-staru. Od sezone 2025-26, rangiran je na 66. mjestu po broju poena svih vremena i sedmi je po broju poena koje je postigao igrač koji nije član Kuće slavnih košarke. Od 2019. godine je voditelj emisije NBA Today, a takođe je i TV analitičar za Finiks Sanse.

Osim Finiksa nosio je dresove Sakramento Kingsa, Sijetla, Šarlota, Indijane, Hjustona, ali je odigrao i jednu sezonu u Grčkoj, gdje je bio član Olimpijakosa.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

