"Pogledajte vi ovaj podatak": Jokićev trener u šoku šta su igrači Denvera dopustili

Trener Denvera Dejvid Adelman pogledao u statistiku i ostao u šoku zbog malog broja faulova njegove ekipe koja je odigrala očajno u odbrani protiv Dalasa.

Denver je prethodne noći doživio neočekivan poraz protiv Dalasa (131:121) i malo je reći da su navijači zabrinuti. Bio je ovo već četvrti uzastopni poraz Denvera kod kuće, zbog kog je čak i Nikola Jokić morao da podvikne, a nešto će morati da se mijenja u najskorije vrijeme jer ako se ovako nastavi - Nagetsi će početi samo da padaju na tabeli.

Istina, Denveru nedostaju Gordon i Braun, povrijedio se tokom meča i Džamal Marej, ali je vrlo upadljivo koliko se igrači nisu trudili u odbrani i trener Dejvid Adelman je bio šokiran kad je pogledao u statistiku i video samo 11 faulova.

Nikola Jokić protiv Dalasa. Izvor: YouTube/Denver Nuggets

"Nije do truda, davali smo brzo poene, dobro smo igrali odbranu u prvoj četvrtini, ali nismo čvrsti. Pogledajte vi ovo, samo 11 faulova - to sve govori. Nemamo kontakt s protivničkim igračima, puštamo ih da se rastrče i postižu poene. Prvo su nas ubili dvojkama, pa trojkama... Moramo da budemo bolji od ovoga, radili su šta su htjeli, sve je to do toga što nismo fizički odgovorili", naglasio je Dejvid Adelman.

"Problem je sa energijom, lako dajemo poene, ali to ne dobija utakmice. Dešava se da ne možeš da postigneš poene kao u posljednjoj četvrtini, dali smo im samopouzdanje tada, a sve je to zbog loše odbrane", dodao je trener Denvera.

Što se tiče povrede Džamala Mareja, istakao je da nema informacije koliko je ozbiljno, ali je svjestan da je to ofanzivno svakako poremetilo njegovu ekipu jer je u tom trenutku imao 10 poena i devet asistencija. Ali, čak i da je zaigrao, pitanje je da li bi išta bilo bolje u odbrani koja sada ne funkcioniše.

Inače, Nikola Jokić je protiv Dalasa imao 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, uz nešto slabiji šut nego inače (10/24).

