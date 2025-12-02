logo
Ovakvog Jokića nikad niste vidjeli: Razočaran odmahivao glavom, u čudu šta mu rade saigrači

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić naribao svoje košarkaše iz Denvera poslije poraza od Dalasa.

Nikola Jokić razočaran partijom Denvera Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu izvrsnu utakmicu za Denver, međutim ni njegov 11. tripl-dabl u sezoni nije bio dovoljan da se dođe do pobjede protiv slabašnog Dalasa. Samo su Jokić i Spenser Džouns igrali za Denver, tako da i ne čudi pobjeda što je Dalas slavio 131:121 i to pred krcatom "Bol arenom".

Ono što je posebno bolno je što je Denveru ovo četvrti uzastopni poraz kod kuće, što je najgori niz od kada je Jokić postao starter, a ni sam nije imao odgovor na pitanje šta se dešava sa njegovom ekipom. Odmahivao je glavom u nevjerici dok je gledao statistiku i prisjećao se katastrofalne odbrane i nezalaganja njegovih saigrača za koje nema nijedno opravdanje i jasno je da će morati ponovo da ih "riba".

Nikola Jokić protiv Dalasa.
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

"Nismo igrali odbranu u posljednjoj četvrtini, dali smo 17 poena, tako da... Odbrana i naša egzekucija u posljednjoj dionici su bili problem. Šta je problem u odbrani? Prelako nam daju koševe, ne ulazimo u tijela, imamo problem sa ofanzivnim skokovima, ne stojimo dobro, vidjećemo sutra više poslije analize", rekao je Jokić.

Upitan da objasni zašto njegova ekipa igra bolje odbranu u gostima nego kod kuće gdje je katastrofalna, počeo je samo da odmahuje glavom razočarano: "Ne znam, ne znam... Zaista ne znam."

Jokić tražio da i drugi pokažu odgovornost

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je protiv Dalasa imao 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, uz nešto slabiji šut nego inače (10/24).

"Nije dobar osjećaj izgubiti kod kuće. U sve četiri utakmice smo bili blizu, ali nismo igrali najbolju košarku. Igrali smo bez Mareja u završnici, koji je sjajan igrač i važan za nas, ali to nije važno. Drugi moraju da iskoče i pokažu odgovornost", naglasio je Nikola Jokić mada nije objasnio na koga misli.

"Spenser Džouns je dobro šutirao večeras, dobro igra u odbrani, uvijek se nađe na pravom mjestu. To što ima veću minutažu mu pomaže, sve radi dobro", rekao je Jokić i dodao da jako nedostaje Kristijan Braun koji jedini "igra fizičku košarku".

Nikola Jokić o porazu Denvera protiv Dalasa
Izvor: YouTube/DNVR Sports

"Možda još samo Pejton Votson uz njega, ostali ne... I ja definitivno moram bolje", dodao je on.

NBA rezultati 2. decembar:

  • Detroit - Atlanta 99:98
  • Indijana - Klivlend 119:135
  • Vašington - Milvoki 129:126
  • Bruklin - Šarlot 116:103
  • Majami - L.A. Klipers 140:123
  • Orlando - Čikago 125:120
  • Denver - Dalas 121:131
  • Juta - Hjuston 133:125
  • L. A. Lejkers - Finiks 108:125

Nikola Jokić Denver NBA liga

