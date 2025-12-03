24 sata istine za Tristana Vukčevića: Ubacio 32 poena, "grizao" za svaki minut na terenu

Tristan Vukčević fantastično iskoristio ukazanu šansu u posljednja 24 sata u Vašingtonu.

Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Tristan Vukčević uspio je da izjednači svoj ovosezonski rekord. Nakon što je prije 24 sata ubacio 16 poena protiv Milvokija, sada je Tristan Vukčević ponovio te brojke i u porazu Vašingtona protiv Filadelfije (121:102) bio najbolji strijelac svog tima.

Opet je Vukčević koristio prostor usljed povrede Aleksa Sara i sa klupe je dobio priliku da odigra 22 minuta. Postigao je 16 poena, imao 4 skoka i 4 asistencije, uz tri napravljene greške s loptom.

Tristan Vukčević dao 16 poena Izvor: YouTube/ZH Highlights

Ono što pak "upada u oči" u statistici da za razliku od prethodnog puta, kada su Vizardsi imali pozitivan skor s njim na parketu, ovoga puta je to bilo baš negativno. Preciznije, Vizardsi su bili u minusu od 28 poena razlike kada bi srpski reprezentativac bio na parketu.

U redovima njegove ekipe niko nije bio efikasniji. Po 13 poena dali su Rajli, Šampejn i Begli, potom je Džordž sljedeći strijelac sa 11 poena, a Mekalum i Kerington dali su po 10. U redovima Filadelfije Tajris Maksi ubacio je 35.

Od srpskih igrača više niko nije izlazio na parket, dok je Darko Rajaković sa Torontom ostvario veliku pobjedu protiv Portlanda čime je prekinuo niz od dva poraza. Toronto je slavio 121:118, uz 28 poena Skutija Barnsa, dok je sa druge strane Deni Avdija nastavio da briljira sa 25 poena, 14 asistencija i osam skokova.

