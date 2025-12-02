logo
Partija sezone za Tristana Vukčevića: Vidio Janisa protiv sebe i odlučio da "pokida"

Partija sezone za Tristana Vukčevića: Vidio Janisa protiv sebe i odlučio da "pokida"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dobio je veću minutažu Tristan Vukčević usljed povrede Alekse Sara i prvi utisak je da ju je sjajno iskoristio.

Tristan Vukčević odigrao sjajan meč Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević dobio je šansu da igra u odsustvu Aleksa Sara, drugog pika sa prošlogodišnjeg drafata, a slobodno se može reći i da je to iskoristio. Vukčević je prethodne noći u pobjedi svog Vašingtona protiv Milvokija (129:126) odigrao svoju najbolju partiju u sezoni.

Postepeno se njegova minutaža uvećavala, kao i odgovornost, tako da je sada skoro 20 minuta bio na parketu i za to vrijeme je zabilježio: 16 poena, dva skoka, dvije asistencije i jednu ukradenu, bez izgubljene lopte.


Pametno je koristio i svoje šuteve (4/7 iz igre, uz jednu pogođenu trojku), dok je takođe napadao koš i dobio najviše faulova od svih igrača Vizardska. Izveo ih je čak osam (pogodio je sedam), dok su svi njegovi saigrači zajedno imali tek sedam pokušaja sa "penala". Važno je dodati i da sa njim na parketu Vizardsi su imali "plust šest" protiv Baksa.

Inače, pobjedu Vašingtonu donio je Si Džej Mekalum sa 28 poena, Marvin Begli je ubacio 22, a Kris Midlton je dodao još 15. Što se tiče Milvokija, kod njih je prednjačio Kevin Porter Džunior sa 30 poena, a Janis Adetokunbo je dodao 26.

NBA rezultati 2. decembar:

  • Detroit - Atlanta 99:98
  • Indijana - Klivlend 119:135
  • Vašington - Milvoki 129:126
  • Bruklin - Šarlot 116:103
  • Majami - L.A. Klipers 140:123
  • Orlando - Čikago 125:120
  • Denver - Dalas 121:131
  • Juta - Hjuston 133:125
  • L. A. Lejkers - Finiks 108:125

