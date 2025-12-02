Partija sezone za Tristana Vukčevića: Vidio Janisa protiv sebe i odlučio da "pokida"

Dobio je veću minutažu Tristan Vukčević usljed povrede Alekse Sara i prvi utisak je da ju je sjajno iskoristio.

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević dobio je šansu da igra u odsustvu Aleksa Sara, drugog pika sa prošlogodišnjeg drafata, a slobodno se može reći i da je to iskoristio. Vukčević je prethodne noći u pobjedi svog Vašingtona protiv Milvokija (129:126) odigrao svoju najbolju partiju u sezoni.

Postepeno se njegova minutaža uvećavala, kao i odgovornost, tako da je sada skoro 20 minuta bio na parketu i za to vrijeme je zabilježio: 16 poena, dva skoka, dvije asistencije i jednu ukradenu, bez izgubljene lopte.

Tristan Vukcevic vs the Bucks:



16 PTS

2 REBS

2 ASTS

2 STLS

4-7 FG (1-3 3FG)

7-8 FTS

19 MINS



Best game of the season for Vukcevic. Getting more game time with Alex Sarr missing a few games due to injury.#ForTheDistrict



pic.twitter.com/zO4oQfidsF — Serbian Basketball (@SerbBasketNews)December 2, 2025



Pametno je koristio i svoje šuteve (4/7 iz igre, uz jednu pogođenu trojku), dok je takođe napadao koš i dobio najviše faulova od svih igrača Vizardska. Izveo ih je čak osam (pogodio je sedam), dok su svi njegovi saigrači zajedno imali tek sedam pokušaja sa "penala". Važno je dodati i da sa njim na parketu Vizardsi su imali "plust šest" protiv Baksa.

Inače, pobjedu Vašingtonu donio je Si Džej Mekalum sa 28 poena, Marvin Begli je ubacio 22, a Kris Midlton je dodao još 15. Što se tiče Milvokija, kod njih je prednjačio Kevin Porter Džunior sa 30 poena, a Janis Adetokunbo je dodao 26.