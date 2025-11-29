Tristan Vukčević igrao je za Vašington u ubjedljivom porazu od Indijane i nije uspio da se nametne treneru. Meč je završio sa pet poena.
Tristan Vukčević dobio je minutažu u NBA i igrao je 15 minuta u ubjedljivom porazu Vašingtona od Indijane (119:86). Pejsersi nisu imali milosti na svom terenu, a srpski reprezentativac je meč završio sa 5 poena (1/2 za dva, 0/2 za tri, 3/4 sa penala), uz dvije asistencije i jedan skok.
Mladi srpski košarkaš igra sa dosta oscilacija na početku nove sezone, a jedan od razloga je i "sječa" sa minutažom i činjenicom da još uvijek nije uspio da se nametne u timu koji je i ove sezone među najlošijima u ligi sa skorom 2-16.
Tristan Vukčević dobio šansu u NBA: Dali mu minutažu kad je već sve bilo gotovo
Tristan Vukčević košarkaš Vašingtona
Tristan Vukčević rekord karijere u NBA
Tristan Vukčević i Loni Voker u NBA ligi
Tristan Vukčević u dresu Vašingtona
Tristan Vukčević na meču Vašington - Orlando
Tristan Vukčević vežba šut na treningu Vašingtona
Tristan Vukčević
Tristan Vukčević košarkaš Vašingtona
Inače, Tristan Vukčević je dospio u žižu javnosti u Srbiji zbog poruke koju je okačio na društvenim mrežama poslije ostavke Željka Obradovića. Napisao je "život pravi pun krug", a navijači Partizana su to shvatili kao poruku za iskusnog stručnjaka.