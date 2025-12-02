logo
Niko ga nije htio, a on srušio Jokića i Nagetse: Svi pričaju o Dalasovom igraču iz sjenke

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Dalas Maveriksi slavili su protiv Denvera Nagetsa na krilima nove NBA nade.

Rajan Nembhard srušio Jokića i Denver Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su poraz od Dalas Maveriksa uprkos maestralnoj partiji Nikole Jokića. Srpski as je postigao 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, dok je sa druge strane izdominirao Entoni Dejvis sa 32 poena, 23 skoka i četiri asistencije.

Ipak, ključnu ulogu je odigrao igrač iz senke Rajan Nembhard koji je postigao 28 poena (4/5 za tri poena, 12/14 šut iz igre), a dodao je i 10 asistencija, što mu je ukupni rekord karijere. Uz to nije izgubio nijednu loptu, niti je bio na liniji slobodnih bacanja.

Sjajan meč je odigrao i Kuper Fleg u kome mnogi vide nasljednika Luke Dončića, pošto je Dalas stigao kao prvi pik na draftu. Sa druge strane negov saigrač Nembhard nije ni draftovan, a Maveriksi već ozbiljno razmišljaju da mu daju ulogu startnog beka.

Nembhard je ove sezone odigrao samo osam utakmica i prosječno postiže 5,4 poena za nešto više od 13 minuta igre. U posljednje tri utakmice, sve kao starter, postigao je 17,6 poena i imao 5,6 asistencija za 26 minuta na terenu.

Entoni Dejvis je bio oduševljen partijom saigrača i nakon utakmice mu je odao veliko priznanje.

"Nosio nas je. Uzimao je velike šuteve, odlične akcije, sjajno je čitao igru i razigravao naše šutere. Definitivno je dominirao u igri večeras", rekao je Dejvis.

Inače, Nembhard je mlađi brat beka Indijana Pejsersa Endrua Nembharda i dosta se od njega očekuje u najjačoj košarkaškoj ligi uprkos tome što nije draftovan.

Tagovi

Rajan Nembhard Denver Dalas NBA liga

