Niko ga nije htio, a on srušio Jokića i Nagetse: Svi pričaju o Dalasovom igraču iz sjenke

Dalas Maveriksi slavili su protiv Denvera Nagetsa na krilima nove NBA nade.
Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su poraz od Dalas Maveriksa uprkos maestralnoj partiji Nikole Jokića. Srpski as je postigao 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, dok je sa druge strane izdominirao Entoni Dejvis sa 32 poena, 23 skoka i četiri asistencije.
Ipak, ključnu ulogu je odigrao igrač iz senke Rajan Nembhard koji je postigao 28 poena (4/5 za tri poena, 12/14 šut iz igre), a dodao je i 10 asistencija, što mu je ukupni rekord karijere. Uz to nije izgubio nijednu loptu, niti je bio na liniji slobodnih bacanja.
Sjajan meč je odigrao i Kuper Fleg u kome mnogi vide nasljednika Luke Dončića, pošto je Dalas stigao kao prvi pik na draftu. Sa druge strane negov saigrač Nembhard nije ni draftovan, a Maveriksi već ozbiljno razmišljaju da mu daju ulogu startnog beka.
Ryan Nembhard tonight— MavsMuse (@MavsMuse)December 2, 2025
28 PTS (career high)
10 AST (career high)
3 REB (ties career high)
12-14 FG (career high)
4-5 3P (career high)
0 TOV ‼️
— Most points in a game by a 2-way player in the entire NBA this seasonpic.twitter.com/fhEjE9zfLU
Nembhard je ove sezone odigrao samo osam utakmica i prosječno postiže 5,4 poena za nešto više od 13 minuta igre. U posljednje tri utakmice, sve kao starter, postigao je 17,6 poena i imao 5,6 asistencija za 26 minuta na terenu.
Entoni Dejvis je bio oduševljen partijom saigrača i nakon utakmice mu je odao veliko priznanje.
"Nosio nas je. Uzimao je velike šuteve, odlične akcije, sjajno je čitao igru i razigravao naše šutere. Definitivno je dominirao u igri večeras", rekao je Dejvis.
Inače, Nembhard je mlađi brat beka Indijana Pejsersa Endrua Nembharda i dosta se od njega očekuje u najjačoj košarkaškoj ligi uprkos tome što nije draftovan.
