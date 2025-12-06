logo
"Otkako sam ja ovdje, Denver nikad ne odustaje": Jokić razbio Atlantu i poslao poruku cijeloj NBA

"Otkako sam ja ovdje, Denver nikad ne odustaje": Jokić razbio Atlantu i poslao poruku cijeloj NBA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nakon nevjerovatne partije, Nikola Jokić najavio da se njegov tim neće predati.

Nikola Jokić o preokretu protiv Atlante Izvor: X/katywinge/printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 40 poena, uz devet skokova i osam asistencija, a to je bilo dovoljno da Denver Nagetsi upišu veliku pobjedu protiv Atlante (134:133) u NBA ligi. Iako su imali minus od čak 23 poena, a čak devet poena zaostatka na početku posljednje dionice, igrači tima iz Kolorada su uspjeli da naprave preokret.

Jokić je postigao posljednjih 11 poena za svoj tim i time poslao poruku cijeloj NBA ligi - Denver se nikada ne predaje. Za one koji nisu shvatili, ponovio je to i u prvoj izjavi nakon meča, kada je analizirao utakmicu koju je njegov tim dobio nekoliko minuta ranije.

"Naša odbrana je bila vrlo loša, napad je bio dobar i pogađali smo dobro. Odbrana u drugom poluvremenu je bila malo više 'fizička', dali su nam 133 poena, ali smo mi napadali reket, dobro smo šutirali, i imali samopouzdanja na šutu i zato smo pobijedili", rekao je Jokić i dodao:

"Mi znamo da nismo igrali dobro u prvom poluvremenu, samo nismo željeli da odustanemo. Otkako sam ja ovdje nismo nikada odustali, ovaj tim nikada ne odustaje, i još jednom smo pokazali karakter."

Iako je odigrao loše na početku meča, Nikola Jokić je postao heroj Denverove pobjede. Nije ga pokolebalo to što je promašivao šueteve u serijama, nastavio je traži najbolja rješenja i da pokušava, što se na kraju isplatilo. Bio je agresivan i što je još bitnije precizan, pa je Denveru donio novu pobjedu.

"Samo sam bio agresivan, i vjerovao sam u šut. U prvom poluvremenu... Nisam vjerovao da ću pogoditi, samo sam bio tu. U drugom poluvremenu sam bio agresivan, ako promašujem, promašujem, sve je to sa razlogom", zaključio je najbolji košarkaš na planeti nakon pobjede.

Posebno važan detalj meča dogodio se u samom finišu, kada je Džamal Marej upisao blokadu i time pomogao Denver Nagetsima da dođu do 16. pobjede u sezoni. "On je bio vrlo dobar, veliki blok, zaustavio je Porzingisa", rekao je Nikola o svom saigraču.

