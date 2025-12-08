Jokiću je 3.9 sekundi dovoljno da napravi čudo: Pogledajte šta je uradio dok su ga "tukli"

Za manje od četiri sekunde Nikola Jokić odigrao cijeli napad i pod faulom postigao poene za Denver.

Izvor: X/JoelRushNBA/printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić piše istoriju kada god izađe na teren, a u noći između nedjelje i ponedjeljka to je uradio rušenjem rekorda Majkla Džordana. Srpski centar je obeležio meč protiv Šarlota pošto mu je samo jedan skok falio do novog tripl-dabl učinka, a bila je tu i asistencija preko cijelog terena - baš onako kako Nikola voli.

Detalj o kojem se priča, a u kojem je ponovo glavnu ulogu imao Nikola Jokić, dogodio se na samom kraju treće dionice. Košarkaši Denver Nagetsa imali su 3,9 sekundi da organizuju napad pre završetka četvrtine, a Nikoli Jokiću to je bilo i više nego dovoljno. Srpski košarkaš je uspio da se oslobodi čuvara, izgradi poziciju i pogodi na spektakularan način. Pogledajte:

Nikola Jokic is just unreal sometimes.



Here, w/ 3.9 seconds remaining in the 3rd quarter, Joker takes the inbound from the arc, dribbles through a double, gets fouled (no call o/c), and somehow drains the midrange contested floater while still kind of fumbling the ball.#Nuggetspic.twitter.com/yFHu3hAk0F — Joel Rush (@JoelRushNBA)December 8, 2025

Odmah nakon što je ubacio loptu u koš, Nikola Jokić je prigovorio sudiji koji mu je bio najbliži, jer je bilo očigledno da je nad njim napravljen faul. Trebalo je da Jokić ima i slobodno bacanje, ali se to nije desilo ovog puta. Sudije su ostale nijeme nakon Jokićevog apela, a Šarlot je krenuo u napad i nije uspio da ga iskoristi jer je bilo premalo vremena na satu.

