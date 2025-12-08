logo
Jokiću je 3.9 sekundi dovoljno da napravi čudo: Pogledajte šta je uradio dok su ga "tukli"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Za manje od četiri sekunde Nikola Jokić odigrao cijeli napad i pod faulom postigao poene za Denver.

Nikola Jokić završio napad za manje od 4 sekunde Izvor: X/JoelRushNBA/printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić piše istoriju kada god izađe na teren, a u noći između nedjelje i ponedjeljka to je uradio rušenjem rekorda Majkla Džordana. Srpski centar je obeležio meč protiv Šarlota pošto mu je samo jedan skok falio do novog tripl-dabl učinka, a bila je tu i asistencija preko cijelog terena - baš onako kako Nikola voli.

Detalj o kojem se priča, a u kojem je ponovo glavnu ulogu imao Nikola Jokić, dogodio se na samom kraju treće dionice. Košarkaši Denver Nagetsa imali su 3,9 sekundi da organizuju napad pre završetka četvrtine, a Nikoli Jokiću to je bilo i više nego dovoljno. Srpski košarkaš je uspio da se oslobodi čuvara, izgradi poziciju i pogodi na spektakularan način. Pogledajte:

Odmah nakon što je ubacio loptu u koš, Nikola Jokić je prigovorio sudiji koji mu je bio najbliži, jer je bilo očigledno da je nad njim napravljen faul. Trebalo je da Jokić ima i slobodno bacanje, ali se to nije desilo ovog puta. Sudije su ostale nijeme nakon Jokićevog apela, a Šarlot je krenuo u napad i nije uspio da ga iskoristi jer je bilo premalo vremena na satu. 

Nikola Jokić NBA liga

