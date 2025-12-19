logo
Surova dominacija Nikole Jokića, opet je na samom vrhu u borbi za MVP titulu!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić i dalje je prvi favorit u trci za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Nikola Jokić i dalje vodi u borbi za MVP titulu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je istorijski meč protiv Orlanda zabilježivši učinak od 23 poena, 11 skokova i 13 asistencija. To mu je donijelo istorijski rekord, pošto je sada centar sa najviše asistencija ikada u najjačoj košarkaškoj ligi. Novi tripl-dabl ga je dodatno učvrstio na listi favorita za MVP titulu.

Biće teško glavnim konkurentima da ga skinu sa prve pozicije odakle ne silazi već nekoliko nedjelja. Najveća prijetnja mu je as Oklahome i prošlogodišnji MVP Šej Gildžus-Aleksander, dok Slovenac polako pritiska iz drugog plana. Top 5 kompletiraju Džejlen Branson i Kejd Kaningem, dok je Viktor Vembanjama bolje plasiran nego na prošlom presjeku. Slijede Džejlen Braun, Alperen Šengun, WEntoni Edvards i Tajris Maksi.

Nikola Jokić je neumoljiv sa tripl-dablom u prosjeku - 29,6 poena, 12,3 skokova i 10, 9 asistencija po meču. Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander prosječno bilježi 32,4 poena, 4,7 skokova i 6,4 asistencija. Luka Dončić je trenutno na učinku od 35,2 poena, 8,8 skokova i 9,1 asistencija.

Naravno, kao i svake sezone, favoritima će biti potrebna pomoć saigrača kako bi stigli do najprestižnijeg individualnog priznanja. Denver je trenutno drugi na Zapadu sa skorom 20-6, dok je Oklahoma prva sa 25-2. Lejkersi su četvrti u istoj konferenciji sa učinkom 19-7.

