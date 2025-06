"Oni neće biti u Partizanu naredne sezone": Lončar poručio crno-bijelim klincima da odu, kao Andrej Kostić

Nikola Lončar je srećan zbog šanse koju su mladi igrači Partizana dobili u KLS-u, ali im je poručio da moraju da se dokažu na kaljenju kao Andrej Kostić u Dinamiku.

Izvor: MN press/Arenasport

Oduševili su javnost mladi igrači Partizana u finalu Košarkaške lige Srbije. Mitar Bošnjaković je od ranije bio tu, a sada su Uroš Mijailović, Uroš Danilović i Đorđe Šekularac dobili priliku da zaigraju i dobiju minutažu u prvom timu crno-bijelih.

Nakon što je Vlade Đurović nahvalio mlade igrače i uporedio ih sa Draženom Petrovićem i Lukom Dončićem, oglasio se i nekadašnji proslavljeni srpski košarkaš Nikola Lončar. Bivši igrač i funkcioner crno-bijelih je srećan što je vidio mlade domaće igrače u timu, ali ih ne očekuje u sastavu za narednu sezonu.

"Jesu svijetla tačka, imali smo priliku da vidimo da imaju određeni kvalitet da se nose sa seniorima. Bili su možda i ključni u nekim utakmicama. Ova četiri igrača 2006. godište treba da rade, da se nadograde tokom ljeta. Mislim da neće dobiti šansu u Partizanu naredne godine. Možda Bošnjaković koji je dobijao šansu ove sezone.

Međutim ova tri momka mislim da nisu spremna ni psihički, ni fizički. Sticajem okolnosti su u prvom timu jer fali igrača. Sve su to vrhunski igrači koje je Vlada pomenuo koji su sa 16-17 dobijali šansu, ali mislim da ovi momci nisu ta klasa. Lijepo je ipak da možemo da imamo priliku da ih vidimo da igraju", rekao je Nikola Lončar.

"Tu je najbolji Andrej Kostić"

Crvena zvezda je ove sezone u sastavu imala Andreja Kostića koji je povremeno dobijao minute u prvom timu. Takođe, uz igranje za crveno-bijele bio je na dvojnoj registraciji u Dinamiku i na Dorćolu, više je puta imao sjajan učinak.

"Ja, na primjer, mogu da izdvojim slučaj Crvene zvezde. Andrej Kostić je mogao da igra mnogo više minuta i da igra bolje od Gedraitisa, na primjer. Da ima rolu, da odigra odbranu, rukometne izmjene da se rade. Mislim da je on najbolji igrač 2006. godište, a što se tiče lige gdje mogu da igraju, ja se slažem da ako ne budu mogli da igraju u Partizanu nek igraju KLS gdje bi dobili šansu. Kostić je igrao za Dinamik, davao je po 30 poena i treba naći takve ekipe koje hoće da daju šansu i da prihvate igraće. Ako ide na pozajmicu, on treba da pravi razliku tamo", rekao je Lončar.

Šta je rekao Vlade Đurović?

Izvor: TV Arena sport/screenshot

"Najviše me oduševilo to što vidimo tri klinca i dva momka koji su i ranije zasluživali da igraju više Koprivica i Pokuševski dobijaju šansu. To je najveća dobit za našu košarku i za navijače. Mislim da je navijačima Partizana puno srce kada vide ovo.

Ovo se radilo ranije. Kada sam ja bio u Šibeniku, Dražen je imao 17 godina i bio je glavni igrač u ekipi. Igrao je 40 minuta, nije imao izmjenu. Veliki igrač Srećko Jarić mu je bio rezerva. Dončić je sa 17 godina igrao u Realu i osvojio Evroligu, Komazec je sa 16 godina igrao za prvi tim, njega sam gurnuo. Đorđević je sa 17 godina, možda i manje, igrao za prvi tim. Neša Ilić sa 18, Prelević, Trifunović... U mnogim klubovima je bilo tako. Postoji jedno mišljenje da ne treba mlad igrač da se gurne u vatru da ne izgori, da ga ne pokvari to. Ja se ne slažem sa tim, ja mislim da ga treba gurnuti ako vrijedi", rekao je Đurovič.