BSK porazom završio pripreme na Zlatiboru: Teleoptik savladao "romantičare"

Banjalučki klub je upisao poraz u duelu sa Teleoptikom.

Izvor: FK BSK

Fudbaleri BSK-a uknjižili su poraz u posljednjoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Zlatiboru.

"Romantičare" sa Čaira je rezultatom 2:1 porazio Teleoptik, što je jedini neuspjeh izabranika Bojana Puzigaće tokom priprema na ovoj planini. Prethodno su rezultatom 2:0 savladali kotorski Bokelj, nakon čega je upisan trijumf i u duelu sa Grafičarom, rezultatom 1:0.

Bilo je planirano i da bude odigran meč sa ulcinjskim Otrantom, ali je isti morao da bude preninut zbog vremenskih neprilika.

Igrači i treneri BSK-a vraćaju se sada u Banjaluku, gdje će odrađivati posljednje pripreme za debitantski nastup u Premijer ligi BiH. Prvu utakmicu u društvu najboljih bh. klubova prošlosezonski šampion Republike Srpske odigraće 7. avgusta protiv Željezničara na Grbavici.

Radi se o meču kojim će biti otvorena nova takmičarska godina u bh. prvenstvu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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