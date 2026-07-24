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Juče igrao na Mundijalu, danas pao zbog kokaina: Policija ga uhapsila i oduzela mu dozvolu

Juče igrao na Mundijalu, danas pao zbog kokaina: Policija ga uhapsila i oduzela mu dozvolu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nakon nastupa na Mundijalu, Kristijan Volpato uhapšen je zbog vožnje pod uticajem narkotika, a čeka ga i oduzimanje vozačke dozvole.

Kristijan Volpato u dresu Sasuola Izvor: Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock

Australijski fudbaler Kristijan Volpato uhapšen je zbog toga što je automobilom upravljao pod dejstvom narkotika. Njemu je oduzeta vozačka dozvola na šest mjeseci, dok ga čeka i kazna zbog toga što je bio pozitivan na kokain - kako od strane zakona, tako i od njegovog kluba Sasuola.

Prije samo nekoliko dana Volpato je igrao na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, gde je predstavljao Australiju i sa njom je igrao šesnaestinu finala, dok ga sada čeka sunovrat karijere.

Ono što je bizarno u cijeloj priči je da je istog dana Volpato prvo bio zaustavljen i kažnjen zbog prebrze vožnje, da bi nekoliko sati kasnije policijski službenici ponovo intervenisali u slučaju Kristijana Volpata. Ovoga puta prekršaj je bio još teži, pošto je bio pod uticajem opijata.

Inače je vozio automobil marke "BMW coupe" i na dionici puta gde je ograničenje 50 km/h, Volpato je vozio 109 km/h. S obzirom da je kod njega pronađen kokain, tražio je i dodatno testiranje krvi.

Volpato je inače bivši fudbaler Rome koji igra za Sasuolo od 2023. godine. Bio je mladi reprezentativac Italije, a zatim se odlučio da ipak igra za Australiju - u kojoj je rođen. 

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Kristijan Volpato fudbal

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