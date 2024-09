Bivši napadač Arsenala (33) uhapšen: Prenosio 60 kg droge, čekaju ga godine u zatvoru

Džej Emanuel Tomas mora u zatvor, a Arsen Venger je vjerovao u njega!

Izvor: Instagram/officialjet10/Screenshot

Šokantne vijesti dolaze iz Engleske gde je nekadašnji napadač Arsenala Džej Emanuel Tomas optužen za trgovinu drogom. Nedavno je još jedan bivši fudbaler iz Premijer lige "pao" zbog tgovine narkoticima, a sada je Tomas uhvaćen sa kanabisom u vrijednosti od 600.000 funti na aerodromu Stensted.

Čak 60 kilograma marihuane je pronađeno kod 33-godišnjaka koji je nekada bio velika nada "tobdžija". Trenutno je igrao za Grinkok Morton, a uhapšen je pošto je u prtljagu na letu iz Bakoka pronađena ogromna količina narkotika. U dvije torbe je Tomas spakovao čak 60 kilograma droge.

Tokom Karijere je Arsen Venger mnogo očekivao od Tomasa i isticao je da je to fudbaler "izvanrednog kvaliteta". On je bio dio mlađih selekcija Arsenala još od osme godine, a debitovao je u Premijer ligi 2010. godine u porazu od Čelsija 2:0. Mjesec dana kasnije je igrao protiv Šahtjora u Ligi šampiona, a onda je 2011. prešao u Ipsvič u potrazi za minutima.

"Džej jako kuca na vrata prvog tima, sa obje ruke. On ima veliki kvalitet, trenutno jako vrijedno radi na fizičkoj spremi. Kada to dovede u red, Džej neće biti samo dobar, već fantastičan fudbaler. Jedno je sigurno, on zna da postiže golove. Ima ogroman talenat koji nema mnogo ljudi. Daje golove lijevom, desnom, sjajan je ispred gola", rekao je 2010. za njega Arsena Venger,.

Igrao je za Bristol Siti, Kvins Park Rendžers i Džilingem, pre nego što je otišao u Tajland. Igrao je u Škotskoj za Livingston, Aberdin i Kiderminster, a sada mu je karijera po svoj prilici gotova. Trenutno je u pritvoru, a zajedno sa njim su uhapšene dvije žene, jedna od 28 i jedna od 32 godine. Moraće da se pojavi na sudu 1. oktobra na saslušanju, ali izgleda da mu zatvor ne gine.