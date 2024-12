Željka Obradovića iznerviralo pitanje: Ima moja klupa, pa se prijavite ako mislite da je lako!

Trener Partizana objasnio zašto njegova ekipa nije pravila faul u posljednjim trenucima meča protiv Cedevita Olimpije.

Izvor: youtube/printscreen/BC Partizan TV

Partizan je pobijedio Cedevita Olimpiju 78:76 u okviru 14. kola ABA lige, i to poslije velike drame u "Beogradskoj areni". Gubio je Partizan 14 razlike na osam minuta do kraja, ali je uspio da se vrati u samom finišu - i da poenima Dvejna Vašingtona - nakon ukradene lopte napravi preokret.

Imala je Cedevita doduše još nekoliko sekundi, promašila je dva šuta za tri poena i tako je ispustila da dođe do pobjede, tako da je novinare zanimalo zašto Partizan tada nije pravio faul. To pitanje se nikako nije dopalo Željku Obradoviću koji je prije toga govorio vrlo mirnim tonom, da bi ga potom povisio: "Pa to bi bilo isto pitanje, recimo što nismo pravili kad je bilo neriješeno? Na 20 sekundi. Isto može da se pita. To je dobro pitanje, ali odigrali smo kako smo mi odigrali. Osvojili smo loptu i zatim dali koš, pobijedili smo. Da smo izgubili, tek onda bi neko imao pravo da priča o tome. Kao što će uvijek. Uvijek će ljudi da pričaju i znaju sve najbolje kad se završi utakmica", rekao je "Žoc".

"Strašno lijepo. Ja slušam to 35 godina, sve zaključke, da je trebalo ovako ili onako... Ima ta klupa, pa nek se prijave ljudi ako misle da je lako. Sjedite. Da vidite kako je meni kada im ovo pričam, ne za tu zadnju loptu, nego da su prije tri dana igrali utakmicu kako su igrali. A to da li je trebalo faul ili ne... To je davno prošlo vrijeme. Mi smo dva puta udvojili i osvojili loptu i zato smo dali lak koš. Tako da sam time jako zadovoljan kako je ekipa reagovala, pa i autom prije toga. Fantastično. Nema zamjerke, uradio je baš kako smo rekli. Mogla je jedna da uđe, ali nije, mi možemo da budemo zadovoljni - sreća je bila uz nas", rekao je Obradović.

Poruka iz Cedevite "Čestitke Partizanu na pobjedi. Ja mislim da je Partizan dosta utakmica ovako izgubio, u neizvjesnim završnicama, a mi smo napravili neke greške koje ne bi smjele da se prave. Ispogađali su teške šuteve i čestitam im na tome. Mi smo morali da spustimo ritam, ne možemo da igramo s njima u jurnjavi, tako da čestitam mojim igračima koji su to kontrolisali, ali na kraju je pobedio tim koji je bio iskusniji i koji je možda imao malo više sreće. Dosta mojih igrača igra na ovom nivou, ne mogu biti ljut", rekao je Mitrović.

Prema riječima Obradovića, ritam u kome se nalazi Partizan je "ostavio posljedice" i da je Cedevita Olimpija to uspjela da iskoristi. Kako je istakao trenera Partizana, najveći problem bila je motivacija.

"Ovo je utakmica u kojoj smo igrali sa najmanje motiva. Rekao sam im to na poluvremenu. Tražio sam da se probude, rekao sam da su to isti ljudi i isti tim koji je pre tri dana odigrao fantastičan meč protiv Fenera. Probudili smo se kada je bilo najvažnije. Dobili smo neizvesnu završnicu, uz dosta sreće, ali smo dosta takvih i izgubili", rekao je Obradović i čestitao svom prijatelju Zvezdanu Mitroviću na dobroj pripremi ekipe, ali i svojim igračima za "zadnji dio utakmice".

Što se tiče zdravstvenog biltena, Obradović je rekao da je Lundberg počeo da trenira sa timom, Marinković i Bošnjaković imaju ozbiljnije povrede i sa njima se ne žuri. Svi ostali igrači su bez problema, a dobili su slobobodan dan za "doček" Nove godine, dok se od 1. januara vraćaju u salu.

Naredni meč Partizan igra 3. januara protiv Makabija.