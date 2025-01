Oborio rekord, pa mu uzeli pobjedu: Svi su upozoravali, novi sistem bodovanja pravi haos!

Mihaelu Hajbeku nije vrijedilo što niko nikad ranije skočio kao on, bio je jedva treći u Garmiš-Partenkirhenu.

Izvor: X/printscreen/Viessman FIS Ski Jumping World Cup

Nekada ni rekord nije dovoljan za pobjedu! To se desilo Mihaelu Hajbeku na drugom takmičenju Četiri skakaonice u Garmiš-Partenkirhenu. Sa skokovima od 141,5 i 143 metra pobijedio je Danijel Čofenig, Gregor Dešvanden je sa skokovima od 138 i 140,5 metara je bio drugi, a Hajbek koji je postavio rekord skakaonice bio je jedva treći!

Iskusni 33-godišnjak je u prvoj seriji skočio 145 metara, ali to čak ni bodovno nije bilo prvo izdanje takičenja, pa je tako stigao do trećeg mjesta sa samo 0,7 bodova više od Anžea Lanišeka na četvrtom mjestu. Razlog za to je novi sistem bodovanja po kome mnogo više vrijede koeficijent kapije i koeficijent vjetra, kao i bodovi za stil, nego bodovi za samu dužinu skoka.

Nekadašnji srebrni sa Zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine je ovako upisao 30. podijum u karijeri, ima pet pobjeda, ali posljednju davne 2016. godine u Engelbergu. Prošle sezone je u generalnom plasmanu bio šesti, a najveći uspjesi na Četiri skakaonice su mu drugo mjesto 2015. i treće 2016. godine. Pogledajte sada njegov skok za istoriju:

The in Garmisch-Partenkirchen Sensational jump from Michael Hayboeck#fisskijumping#4hillspic.twitter.com/cWauDLWdMu — Viessman FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping)January 1, 2025

"Ljudi, ne bavimo se umjetničkim klizanjem ili dresurom. Najduži i najbolji skok mora da pobijedi, a ne da bude ovako", rekao je Karl Gajger koji se prije početka sezone bunio zbog promjene pravila. Nije bio zadovoljan ni njegov kolega Markus Ajzenbihler:

"Totalna glupost. Ako letite daleko i pokvarite telemark, nećete biti na postolju. To nije fer."

Inače na Novogodišnjoj turneji je upisao prvu pobjedu u karijeri kada je 6. januara davne 2015. godine uspio da pobijedi u Bišoshofenu. Tada je bio drugi u Oberstdorfu, a na kraju je titulu uzeo Štefan Kraft. Sada su gotova dva takmičenja u Njemačkoj, a turneja se seli u Insbruk gdje će se 3. januara od 13:30 održati kvalifikacije.

