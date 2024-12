Partizanov poziv za plej-of Evrolige! Željku se isplatilo čekanje, dobio je igrača za velika djela

Partizan se vratio u plej-of trku u Evroligi, a protiv Fenerbahčea pokazao je novu dimenziju u igri preko Vašingtona.

Partizan je pokazao još jednom svima za šta je sve sposoban. Bez povrijeđenih igrača, kapitena Vanje Marinkovića i Ifea Lundberga, Isaka Bonge koji nije igrao zbog virusa i Mitra Bošnjakovića, uspio je da odbrani domaći teren. U punoj Areni srušio je Fenerbahče (90:81) i stavio svima do znanja da se ne predaje. Da će da se bori do posljednje kapi znoja za plej-of Evrolige.

Željko Obradović je i sam rekao da je bio prinuđen da traži rješenja i pronašao ih je u Dvejnu Vašingtonu i Karliku Džounsu. Često je upravo njih dvojicu držao zajedno na terenu i njih dvojica bili su najefikasniji akteri meča. Međutim, nije bilo samo do njih. Ogroman doprinos dala su još dvojica igrača, što se možda ne vidi statistički - Ajzea Majk i Aleksej Pokuševski. Kanadski košarkaš je fantastično "čitao" igru, radio je stvari u defanzivi koje se neće vidjeti u statistici. Srpski igrač je bio veoma dobar u defanzivi, a pogodio je i jedan nevjerovatno težak šut uz zvuk sirene.

"Radim na raznim šutevima, ali na ovom nisam skoro, srećom sam pogodio", nasmijao se Pokuševski kada je pričao o tom potezu. Upravo je taj koš odbio nalet Fenerbahčea, vratio razliku na nešto osjetniju prednost i "pogurao" tim do pobjede. Partizan je iz Arene poslao poruku da neće odustati.

Druga dimenzija sa Vašingtonom i potez sudija koji je sve promijenio

Čekao je Željko Dvejna Vašingtona strpljivo. I kada se na početku sezone mučio. I kada je imao "izlet" u NBA ligu i kada nije mogao da pogodi šuteve koje danas daje bez problema. Sve to višestruko se isplatilo. Feneru je "spakovao" 27 poena i bio je nerješiva enigma za turski tim. Mijenjali su se čuvari na njemu, pokušavali su da ga zaustave na svaki mogući način, nisu uspjeli. "Pratili smo plan igre, očekivali smo da će da igraju odbranu sa dosta preuzimanja i da će bekovi da dominiraju. Saigrači i trener mi vjeruju, ja vjerujem u sebe i sve je išlo super", poručio je Vašington poslije najbolje partije u crno-bijelom dresu.

Dobio je Partizan sa njim drugu dimenziju i ne samo to. Dobio je i nekoga ko može da zamijeni Karlika Džounsa. Plejmejkera koji je imao ogromnu minutažu tokom sezone, morao je često sam da nosi bekovsku liniju, sada je dobio veliku pomoć i to može da bude od velikog značaja za nastavak sezone. "Nije igrao na početku, ali se nije žalio, nije postao loš saigrač kada mu nije išlo. Imao je nevjerovatnu utakmicu. Kada imate nekoga ko može da uzme loptu, da pogađa, da mi da šansu da odmorim malo, prelijep je osjećaj, odigrao je odlično", pohvalio ga je i Karlik.

Jedan od momenata koji je imao veliki uticaj na tok meča dogodio se u posljednjem minutu prve četvrtine. Tada je Pokuševski udario "rampu" Šanliju, sudije su pokazale da je bio faul. Na usporenom snimku u Areni navijači su vidjeli da je bila blokada, krenuli su zvižduci, a onda je jedan od sudija pokazao da je uz to i nesportska lična koju je napravio Tajrik Džouns. To je dodatno razljutilo publiku, uslijedili su još jači zvižduci, protesti, Obradović je tražio objašnjenje, odluka se nije promijenila.

Ne samo da je u tom momentu Arena bila na nogama, nego je Fenerbhače promašio sva četiri slobodna bacanja (po dva Šanli i Kolson) i sve to dalo je dodatni "vjetar u leđa" ekipi pa je tako ubrzo poslije toga uslijedila i velika serija i dolazak do prve dvocifrene prednosti.

Poziv za plej-of i poruka za one koji su otpisali Partizan

Partizan je tako popravio skor u Evroligi na 8-10 i vratio se u borbu za prolazak u plej-of. Ispred njih su Real, Barselona i Armani sa 9-9 i to su mjesta koja vode u plej-in turnir. Na mjestu koje vodi direktno u plej-of trenutno je Fenerbahče sa 10-7. Ništa nije nedostižno, ima još 16 utakmica do kraja ligaškog dijela sezone.

Na neki način je upravo Karlik Džouns uputio neku vrstu poziva za plej-of. Poslije pogotka je proslavio u stilu telefonskog poziva, podigao je ruku i stavio je na uvo. I ne samo to. Imao je i poruku za sve one koji su otpisali crno-bijele i koji su rekli da je sve gotovo. "Nije prošlo neprimjećeno, vidimo to više nego svi vi, cijenimo tu podršku navijača mnogo. Idemo polako, meč po meč. Znam da nas mnogi otpisuju, da mnogi misle da nismo sposobni da uđemo u plej-of ili šta god. Izabrali su stranu, neka ostanu na toj strani. Ne želimo tu energiju, hoćemo pozitivnu i dobru energiju, svakoj utakmici pristupamo kao da je posljednja", jasan je Karlik Džouns.

Šta čeka Partizan u januaru?

Partizan u novu, 2025. godinu, ulazi utakmicom u Beogradu protiv Makabija 3. januara (20.30 časova). Poslije toga slijedi serija od tri gostovanja koja bi mogla dosta toga da pokažu kada su u pitanju mogućnosti crno-bijelih i šanse za prolazak u doigravanje. Prvo 9. januara gostuju Panatinaikosu u Atini (20.15h), pa onda slijedi dupla-evroligaška nedjelja i dueli sa Asvelom u Lionu (14.1 u 20h) i Armanijem u Milanu (16.1 u 20.30h).

Do kraja januara puleni Željka Obradovića imaće dva meča u Beogradu. Prvo protiv Pariza 22. januara (20.30h), pa onda i protiv Crvene zvezde u ukupno trećem vječitom derbiju, ali prvom pred navijačima crno-bijelih (31.1 u 20.30h).

