Željko Obradović digao ton: Ja prvi vjerujem u to, ali mijenjamo plan - nije humano!

Željko Obradović je iznio prve impresije poslije pobjede nad Fenerbahčeom.

Izvor: Screenshot/YouTube/@bcpartizantv

Partizan je slavio u Beogradskoj areni i pobijedio je Fenerbahče 90:81. Poslije velikog trijumfa medijima se obratio i trener Željko Obradović, bio je zadovoljan igrom svog tima, a naročito odbranom Ajzee Majka i Alekseja Pokuševskog. Trener Partizana je govorio i o zahtjevnom ritmu takmičenja i tome kako će ekipi dati slobodan dan poslije ove utakmice.

"Ušli smo u utakmicu sa velikom motivacijom, ovo je prva pobjeda u drugoj rundi i vidjećemo da li možemo da nastavimo", započeo je Obradović na konferenciji. Trener crno-bijelih se dotakao i dobre igre Marka Gudurića koji je postigao 14 poena i četiri asistencije.

"Marko je izvanredan igrač. Ja sam ga trenirao godinama i znam kakve kvalitete ima, ali i Fener je šuretski dobar tim. Tamo svi šutiraju za tri poena, osim centra Briča, reklao bih i da su svi i šutirali za tri, imaju snagu kao tim i bilo je važno da to branimo. Marko je bitan igrač, tu je bio i Hejs-Dejvis. Rekao bih da smo igrali mnogo dobru odbranu prije svega Pokuševski i Majk."

Partizan je ponovo u dobrom ritmu. Na terenu izgleda uigrano, a na pitanje koliko je teško održati konstantnost u ekipi Obradović je rekao: "To je najtežće u sportu. Sve polazi od motivacije, nemam dilemu da koncentrisan igrač može sve. Treba da nastavimo, ima situacija gdje smo griješili ali su se okretali igrači prema meni i stavljali do znanja da znaju gde su greške. Nadam se da ćemo tako nastaviti".

U jednom momentu Aleksej Pokuševski se povrijedio. Ipak, djeluje da povreda nije strašna. "Prvi je došao u svlačionicu. Dobio je udarac u rame. Bonga je bio bolestan, nije ulazio, htio sam da ga sačuvam. Kad se neko razboli treba mu nekoliko dana da bi se vratio u normalu."

Crno-bijeli su u jednom trenutku utakmice igrali bez klasičnog centra. Tajrik Džouns je imao četiri lične greške, ali to nije bio jedini razlog za takvu petorku Valjka. "Takva je utakmica bila da smo morali da igramo sa dvije četvorke. Razlog je bio pik end pop igra Fenera. Mijenjali su se u toj ulozi gdje je bilo dosta preuzimanja. A onda je u drugom poluvremenu uzeo loptu onaj koji je držao čas o napadačkoj košarci, pričam o Vašingtonu", rekao je Obradović.

Nastavio je Obradović priču o najefikasnijem igraču na meču - Dvejnu Vašingtonu: "Insistirao sam na kvalitetu koji on ima, ali da to budu rezonski šutevi. Trebalo mu je vremena da se uklopi u tim i da to shvati. Pričao sam i za Majka. U ovom ritmu igranja... Ja sam neko ko vjeruje u trening, ali ja ću sutra dati igračima slobodan dan, jer ovaj ritam nije human".

Još jednom je Obradović govorio o zdravstvenom stanju ekipe. "Imamo trojicu van tima, Ife, Vanja i Mitar i plus je Bonga van tima jer je bolestan i da neko ima manju povredu i ne može da trenira pa se to svede na 10 igrača. To nam je posao, pronalazimo rješenje. Ife se polako vraća, ne može da igra u kontaktu, kod njega postoji velika želja, ali nećemo da rizikujemo povredu, a ova dvojica se neće skoro vraćati", zaključio je Obradović.