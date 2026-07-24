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Potvrđeno za MONDO: SIPA pretresa objekte predsjednika FK Borac, sumnja se na pranje novca i zloupotrebu položaja 3

Potvrđeno za MONDO: SIPA pretresa objekte predsjednika FK Borac, sumnja se na pranje novca i zloupotrebu položaja

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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SIPA je potvrdila da su u toku pretresi objekata koje koristi predsjednik kluba Zvjezdan Misimović.

Misimović.JPG Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) pretresa ovog petka objekte koje koristi predsjednik FK Borac i bivši reprezentativac BiH Zvjezdan Misimović, potvrđeno je za MONDO.

Kako je za naš portal istakla portparol SIPA Jelena Miovčić, u toku su pretresi nekoliko objekata na području Banjaluke i Gradiške.

"Pretres se radi po nalogu Osnovnog suda u Banjaluci, sa sumnjom na krivična djela Pranje novca i Zloupotreba službenog položaja odgovornog lica, prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske", navela je Miovčić za MONDO.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

KO JE ZVJEZDAN MISIMOVIĆ

Rođe 5. juna 1982. godine u Minhenu, Misimović od ljeta prošle godine obavlja funkciju predsjednika FK Borac, na kojoj je naslijedio Gorana Lukića.

Porijeklom je iz sela Jablanica kod Gradiške, a najveći dio igračke karijere proveo je u Njemačkoj, gdje je branio boje drugog tima Bajerna, Bohuma, Nirnberga i Volfsburga, sa kojim je 2009. godine osvojio "salataru". Nastupao je potom za Galatasaraj, Dinamo iz Moskve i Guižu, u kojem je završio karijeru.

Dres reprezentacije BiH obukao je 84 puta, postigavši 25 golova, a najveći uspjeh sa državnim timom mu je igranje na Mundijalu u Brazilu 2014. godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

SIPA Zvjezdan Misimović FK Borac fudbal

Komentari 3

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zole

Pa zar u velikanu iz Platonove, to je politički teror

X men

A ne nije moguce... tu se ne pere tu se uzima sakom i kkapom

Mile

Cuj pranje novca u Borcu, nemoguce

Čitaoci reporteri

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