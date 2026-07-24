Marta, jesi to ti? Ukrajinska teniserka nikad provokativnija, svi se okretali za njom

Poslije sjajnih rezultata ove sezone Marta Kostjuk odlučila je da ode na Ibicu gdje se provodi sa drugaricama.

Izvor: Instagram/martakostyuk

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk igra fantastično ove godine. Osvojila je svoju prvu "hiljadarku" maestralnom pobjedom u Madridu, igrala je polufinala Rolan Garosa i Vimbldona, a kao rezultat toga trenutno je 11. na WTA listi, što je njen najbolji plasman do sada.

Zbog toga je sebi dopustila da se opusti, tako da je odlučila da letnji odmor provede na Ibici, odakle je podijelila fotografije i snimke iz provoda. Jedan od njih posebno je privukao pažnju.



Marta Kostjuk je u grad izašla u prozirnoj haljini tako da je zbog toga privlačila pažnju, mada je pitanje koliko je onih koji su je prepoznali. Izgledala je drastično drugačije nego kada su u pitanju izdanja na teniskom terenu, a sudeći po snimcima sa Ibice - bio je to odmor s drugaricama za pamćenje.

Privatni život Marte Kostjuk Mnogi ne znaju da je Marta Kostjuk inače udata za Georgija Kizimenka još od 2023. godine. Rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti.

Ukrajinka je inače poznata po tome što se ne rukuje sa Ruskinjama i Bjeloruskinjama, često ukazuje na probleme koje njena porodica ima zbog sukoba u Ukrajini, što su joj mnogi zamjerili.

"Rusi se vraćaju na Olimpijske igre? Moje mišljenje je da je to užasno. Mislim da je to veoma, veoma daleko od principa fer-pleja, ne samo kada je riječ o Ukrajini, već i prema svim zemljama koje su uključene u ovu situaciju", rekla je Kostjukova sa Vimbldona.

"Sto odsto se ne slažem sa tom odlukom. Mislim da su se mnogi ljudi već oglasili povodom ovog pitanja i da se, takođe, ne slažu sa njom. Ne vjerujem da će se bilo šta promijeniti. Ja samo želim da izađem na teren i da, nadam se, pobijedim svaku Ruskinju protiv koje budem igrala na Olimpijskim igrama. To je sve. Sigurna sam da ćemo preduzeti određene korake po tom pitanju. Svakako se time neću baviti uoči svog polufinalnog meča."

U posljednje vrijeme potegla se priča i da je Marta Kostjuk imala estetske operacije, da je povećala usne, što procijenite sami.

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