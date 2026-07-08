"Samo želim da pobijedim svaku Ruskinju": Marta Kostjuk izazvala buru izjavom na Vimbldonu

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk se plasirala u polufinale Vimbldona, a na konferenciji za medije poslije pobjede nad Jasmin Paolini govorila je o domovini.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon

Ukrajinka Marta Kostjuk se poslije pobjede nad Jasmin Paolini rezultatom 6:3, 6:2 plasirala u polufinale, gdje je zakazala duel sa Lindom Noskovom. Poslije sat vremena i osam minuta borbe, 13. teniserka svijeta je na konferenciji za medije ponovo govorila o svojoj domovini i Rusiji. Ovoga puta tema je bila odluka da ruski sportisti učestvuju pod svojom zastavom na Olimpijskim igrama 2028.

"Moje mišljenje je da je to užasno. Mislim da je to veoma, veoma daleko od principa fer-pleja, ne samo kada je riječ o Ukrajini, već i prema svim zemljama koje su uključene u ovu situaciju", rekla je Kostjuk na konferenciji za medije.

"Sto odsto se ne slažem sa tom odlukom. Mislim da su se mnogi ljudi već oglasili povodom ovog pitanja i da se, takođe, ne slažu sa njom. Ne vjerujem da će se bilo šta promijeniti. Ja samo želim da izađem na teren i da, nadam se, pobijedim svaku Ruskinju protiv koje budem igrala na Olimpijskim igrama. To je sve."

Marta je odmah dobila još jedno pitanje - da li će ovu temu pokrenuti pred Međunarodnom teniskom federacijom (ITF)?

"Sigurna sam da ćemo preduzeti određene korake po tom pitanju. Svakako se time neću baviti uoči svog polufinalnog meča. Možda ću o tome moći više da govorim tokom US Opena ili na nekom drugom mjestu, kada budem imala vremena da razgovaram sa svojim timom, sa djevojkama, kao i sa predstavnicima vlade, kako bismo vidjeli šta ćemo dalje preduzeti. Ali u ovom trenutku to nije nešto na šta sam fokusirana", zaključila je Marta Kostjuk.

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