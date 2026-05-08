Bogdan Bogdanović digao buru: Traži ekstremnu kaznu u NBA ligi

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović oglasio se na društvenim mrežama i izazvao polemiku.

Bogdan Bogdanović predlaže uvođenje crvenon kartona u košarku Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović izazvao je ozbiljnu polemiku na društvenim mrežama, ali i u košarkaškim krugovima. On je predložio revolucionarnu promjenu, da se uvede "crveni karton" poput onog u fudbalu. Nije poznato šta ga je navelo na ovakvo razmišljanje, ali je na njegovu objavu reagovalo mnogo navijača i ljubitelja košarke.

Bek Los Anđeles Klipersa smatra da bi liga trebalo da zauzme čvršći stav kada igrači pokušavaju da "flopuju".

"Mislim da je vrijeme za crveni karton u košarci. Ako ne uspijete da dobijete prednost u akciji, akcija se preispituje, odmah dobijate crveni karton. Hvala vam!", napisao je kapiten Srbije.

Šta će biti sa Bogdanovićem?

Budućnost Bogdana Bogdanovića u NBA ligi je neizvjesna i već neko vrijeme se spekuliše o njegovom povratku u Evropu, a čak se kao jedan od opcija spominjao i Partizan. Kod trenera Tajrona Lua je ove sezone dobijao minute na "kašičicu", a dosta problema zadale su mu i sitnije povrede.

Na terenu ove sezone, Bogdanović je odigrao 23 utakmice za Kliperse, prosječno bilježeći 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije po utakmici. Šutira 38,8 odsto iz igre i 34,7 odsto za tri poena.

Tokom NBA karijere, Bogdanović u 526 utakmica prosječno bilježi 14,0 poena, 3,3 skoka i 3,2 asistencije po utakmici, šutirajući 43,6 odsto iz igre i 38,1 odsto iz daljine.

Bogdanović je posljednji put za Kliperse igrao u aprilu u meču plej-ina, a kako je njegov tim eliminisan, vrlo moguće da je odigrao svoj posljednji meč za tim iz Los Anđelesa.

