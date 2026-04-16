Da li je Bogdan presjedio svoj posljednji meč u NBA?

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Bogdanović je istrpio teror trenera Tajrona Lua i presjedio je i svoj posljednji meč u Klipersima, vidjećemo da li i u NBA. Zaslužio je više poštovanja za karijeru koju ima.

Da li Bogdanović odlazi iz NBA lige Izvor: AP Photo/David Zalubowski

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović prethodne noći ponovo nije ulazio na teren za L.A. Kliperse u meču baraža za plej-of protiv Golden Stejta, a s obzirom na to da je njegova ekipa izgubila 126:121, vrlo moguće da više nikada neće obući taj dres.

Bogdanoviću ističe ugovor sa Klipersima i već dugo se priča o odlasku, ali ne samo u redove neke druge ekipe iz NBA, nego čak i o selidbi nazad u Evropu, prije svega u Partizan gdje ga čekaju raširenih ruku.

Vidjećemo šta će se dogoditi sa njim, ali definitivno je iza Bogdanovića sezona za zaborav (7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije). Obilježile su je povrede i čudan odnos sa trenerom Tajronom Luom koji je odavno prestao da ga koristi, osim kad nema nikog drugog na klupi.


To mu se i vratilo prethodne noći jer su Klipersi doživjeli poraz u meču plej-ina koji za njih znači "nema popravnog". Za pobjedu Golden Stejta u gostima je zaslužan ko drugi nego Stef Kari sa 35 poena, dok su po 20 dodali Kristaps Porzingis i Gaj Santos.

Što se tiče Klipersa, kod njih je najviše poena postigao Benedikt Maturin (23), dok su po dva manje zabilježili Kavaj Lenard i Darijus Garland. Ipak, da se više očekivalo od Lenarda - očekivalo se. Šutirao je ispod 50 odsto iz igre, imao sedam skokova i tri asistencije, uz pet izgubljenih lopti, sve to nedovoljno za prvu zvezdu tima.

Ovo znači da će Golden Stejt za mjesto u plej-ofu protiv Oklahome igrati sa poraženim iz duela sedmog i osmog na tabeli Zapada, što su Finiks Sansi. Na istoku smo gledali pobjedu Filadelfije nad Orlandom 109:107, koja znači da će Seventiskersi dalje i da ih čeka Boston, a da će Medžik na megdan Šarlotu za duel sa Detroitom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

