"Bogdane, čekamo te u Denveru": Čim je podijelio Jokićev koš, zasuli ga istim komentarima

Bogdana Bogdanovića žele navijači Denvera sljedeće godine da vide kraj Nikole Jokića.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je briljantan meč prethodne noći i vodio je svoj Denver do pobjede nad San Antonijom poslije produžetka (136:134). Postigao je 40 poena, imao je 13 asistencija i još osam skokova, dok je upravo Jokić pogodio "Sombor shuffle" za pobjedu preko Viktora Vembanjame.

Taj njegov potez postao je vrlo brzo viralan na društvenim mrežama i malo je reći da su svi oduševljeni, između ostalih i kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović reagovao je neposredno poslije meča.



S obzirom na to da Bogdan Bogdanović gotovo da ne igra za L.A. Kliperse ove sezone i da će na ljeto postati slobodan agent, navijači Denvera su već počeli da ga zovu da dođe kod njih. Tako je Bogdanović dobio stotine poruka nakon što je podijelio Jokićev koš za pobedu protiv Spursa, naravno zbog toga što je saigrač Somborcu u državnom timu.

"Bogdane, imamo mjesta za tebe sljedeće godine", "Brate, dođi u Denver", "Čuo sam da Denveru fali još jedan Srbin od ljeta, tako se priča", "Volio bih da te vidim u Nagetsima", "Kapitenu, ovaj tvoj centar nije loš" itd.

