logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić ostavio Vembanjamu u šoku: Odmahivao glavom, nije mogao da vjeruje kakav potez je Srbin izveo

Jokić ostavio Vembanjamu u šoku: Odmahivao glavom, nije mogao da vjeruje kakav potez je Srbin izveo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Nikola Jokić je izveo nekoliko spektakularnih poteza, ali je jedan koš ostavio i Viktora Vembanjamu u potpunom šoku. Ni Francuz nije mogao da vjeruje.

Koš Nikole Jokića protiv San Antonija Izvor: Printscreen/X/Sports center

Spektakl, uživanje u nevjerovatnoj NBA košarci i pobjeda Denvera protiv San Antonija u Koloradu (136:134). Na parketu su bila dvojica superstarova i na kraju se Nikola Jokić radovao protiv Viktora Vembanjame. U isto vrijeme je srpski centar u šoku ostavio Francuza, koji nije mogao da vjeruje šta je Nikola uspio da izvede.

Bilo je to u završnici produžetka kada je Jokić preko njega pogodio svoj zaštitni znak, čuveni "Sombor šafl", šut sa jedne noge. Zaista je impresivan potez, protiv najboljeg defanzivca u NBA ligi u tako važnom trenutku. Pokazao je po ko zna koji put zašto je najbolji na svijetu, pa čak i kada su ga otpisali u MVP trci i kada će nagradu da poklone Šeju Gildžesu-Aleksanderu.

Jokić je pogodio šut preko ruke nestvarnog francuskog košarkaša i ostavio i njega u nevjerici. Na kraju su i jedan i drugi pružili impresivnu partiju. Jokić je bio blizu tripl-dabla (40, 13as, 8sk, 3blk), dok je Vembanjama imao sličnu statistiku (34, 18sk, 7as).

Taj potez vrijedi vidjeti i iz drugog ugla:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Viktor Vembanjama Denver NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC