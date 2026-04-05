Jokić ostavio Vembanjamu u šoku: Odmahivao glavom, nije mogao da vjeruje kakav potez je Srbin izveo

Nikola Jokić je izveo nekoliko spektakularnih poteza, ali je jedan koš ostavio i Viktora Vembanjamu u potpunom šoku. Ni Francuz nije mogao da vjeruje.

Izvor: Printscreen/X/Sports center

Spektakl, uživanje u nevjerovatnoj NBA košarci i pobjeda Denvera protiv San Antonija u Koloradu (136:134). Na parketu su bila dvojica superstarova i na kraju se Nikola Jokić radovao protiv Viktora Vembanjame. U isto vrijeme je srpski centar u šoku ostavio Francuza, koji nije mogao da vjeruje šta je Nikola uspio da izvede.

Bilo je to u završnici produžetka kada je Jokić preko njega pogodio svoj zaštitni znak, čuveni "Sombor šafl", šut sa jedne noge. Zaista je impresivan potez, protiv najboljeg defanzivca u NBA ligi u tako važnom trenutku. Pokazao je po ko zna koji put zašto je najbolji na svijetu, pa čak i kada su ga otpisali u MVP trci i kada će nagradu da poklone Šeju Gildžesu-Aleksanderu.

Jokić je pogodio šut preko ruke nestvarnog francuskog košarkaša i ostavio i njega u nevjerici. Na kraju su i jedan i drugi pružili impresivnu partiju. Jokić je bio blizu tripl-dabla (40, 13as, 8sk, 3blk), dok je Vembanjama imao sličnu statistiku (34, 18sk, 7as).

— SportsCenter (@SportsCenter) April 4, 2026

Taj potez vrijedi vidjeti i iz drugog ugla:

A Sombor Shuffle over Wemby



— Matt Brooks (@MattBrooksNBA) April 4, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!