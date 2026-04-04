Vembanjama patosirao Jokića, skočila cijela klupa Denvera: Sudija ništa nije vidio, haos u Bol areni

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Gledamo strašan duel između Nikole Jokića i Viktora Vembanjame u NBA ligi.

Vembanjama udario Jokića Izvor: ClutchPoints/X/Printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa i San Antonio Sparsa igraju dosta tenzičan duel u NBA ligi. Očekivano, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama su u prvom planu, a jedna situacija iz prvog poluvremena će se posebno komentarisati.

Vembanjama je udario Jokića po licu, ovaj je pao kao pokošen, ali sudije nisu svirale nespostski faul. Skočila je cijela klupa Denvera zbog ovog propusta sudija, ali su samo napravili veću štetu jer su trener Dejvid Adelman i Eron Gordon dobili tehničke greške.

Francuz se zaletio i, čini se, slučajno zakačio Srbina po licu, a koliko je kontakt bio nezgodan govori to što je srpski as završio na parketu. Pigledajte kako se sve odigralo.

MVP duel

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić je sve dalje od još jednog prestižnog priznanja, dok Viktor Vembanjama iz nedjelje u nedjelju sve više napreduje.

Prema najnovijim rezultatima u MVP trci Vembanjama je ispred Jokića, a tu nagradu prema glasovima novinara navodno će osvojiti Šej Gildžus Aleksander iz Oklahome. Do ove utakmice, Jokić prosječno bilježi 27,7 poena 13 skokova i 10,8 asistencija po meču, dok Vembanjama postiže 24,7 poena, 11,5 skokova i 3 asistencije po utakmici.

