Nikola Jokić slušao kako ga svi hvale: Zbog toga je uradio jedinu logičnu stvar

Srpski košarkaš nije mogao više da sluša pohvale na svoj račun poslije pobjede Denvera nad San Antonijom.

Izvor: DNVR Sports/Youtube/Printscreen

Nikola Jokić odigrao je zaista briljantan meč prethodne večeri i vodio je svoj Denver do velike pobjede protiv San Antonija poslije produžetka (136:134). Ne samo da je Jokić imao 40 poena, 13 asistencija i osam skokova, nego je pogodio i odlučujući šut za pobjedu, baš preko najboljeg defanzivca današnjice Viktora Vembanjame.

Znao je da će zbog toga biti pod svjetlima reflektora, slušao je pohvale odmah na terenu, pa u razgovoru sa NBA legendama, ali onda mu je postalo neprijatno kada je došao na konferenciju za medije - pošto ga je čekalo isto. Svi su žejleli da mu čestitaju na nevjerovatnom pogotku, tražili su dublju analizu od onoga što je bio spreman da ponudi i da objasni kako je pogodio preko Vembija, tako da mu je postalo pomalo neprijatno.

Nikola Jokić protiv San Antonija Izvor: NBA

"Samo sam gledao da izbacim šut i uživam u pokretu. Nadao sam se da ću uživati u trenutku i nadao sam se da će ući", rekao je Jokić, koji je odmah podsjetio da je bilo i trenutaka kada nije pogađao - i to baš protiv Vembija.

Nikola Jokic got on Wemby for blocking his Sombor Shuffle last season



"Maybe I just created a little more space."pic.twitter.com/dsrgXmyjvP — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)April 5, 2026



"Ako se sjećate, prije dvije godine ili kad već, zapravo je Vembanjama blokirao isti takav šut protiv mene. Mislim da je situacija bila slična, i ja sam ga tad nekako bacio loptu bez veze i izgubili smo utakmicu. Tako da mislim da nije bilo ništa drugačije - možda sam samo stvorio malo više prostora, ko zna", rekao je Jokić koji je kao i uvijek bio skroman.

Umjesto toga, hvalio je svoje saigrače, prije svih Brauna i Gordona, valjda i sam svjestan da će biti neophodna njihova pomoć u nastavku sezone, pošto samo što nije počeo plej-of.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!