Nikola Jokić slušao kako ga svi hvale: Zbog toga je uradio jedinu logičnu stvar

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski košarkaš nije mogao više da sluša pohvale na svoj račun poslije pobjede Denvera nad San Antonijom.

Novinari hvale Jokića zbog poena preko Vembanjame

Nikola Jokić odigrao je zaista briljantan meč prethodne večeri i vodio je svoj Denver do velike pobjede protiv San Antonija poslije produžetka (136:134). Ne samo da je Jokić imao 40 poena, 13 asistencija i osam skokova, nego je pogodio i odlučujući šut za pobjedu, baš preko najboljeg defanzivca današnjice Viktora Vembanjame.

Znao je da će zbog toga biti pod svjetlima reflektora, slušao je pohvale odmah na terenu, pa u razgovoru sa NBA legendama, ali onda mu je postalo neprijatno kada je došao na konferenciju za medije - pošto ga je čekalo isto. Svi su žejleli da mu čestitaju na nevjerovatnom pogotku, tražili su dublju analizu od onoga što je bio spreman da ponudi i da objasni kako je pogodio preko Vembija, tako da mu je postalo pomalo neprijatno.

"Samo sam gledao da izbacim šut i uživam u pokretu. Nadao sam se da ću uživati u trenutku i nadao sam se da će ući", rekao je Jokić, koji je odmah podsjetio da je bilo i trenutaka kada nije pogađao - i to baš protiv Vembija.


"Ako se sjećate, prije dvije godine ili kad već, zapravo je Vembanjama blokirao isti takav šut protiv mene. Mislim da je situacija bila slična, i ja sam ga tad nekako bacio loptu bez veze i izgubili smo utakmicu. Tako da mislim da nije bilo ništa drugačije - možda sam samo stvorio malo više prostora, ko zna", rekao je Jokić koji je kao i uvijek bio skroman.

Umjesto toga, hvalio je svoje saigrače, prije svih Brauna i Gordona, valjda i sam svjestan da će biti neophodna njihova pomoć u nastavku sezone, pošto samo što nije počeo plej-of.

