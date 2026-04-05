"Sjedi dole, da ja ne dođem": Jokićev brat poludio i urlao na navijača iz lože

Pogledajte kako je reagovao Strahinja Jokić jer su se navijači San Antonija smijali zbog faula koji je sviran Nikoli Jokiću.

Brat Nikole Jokića galamio na navijača San Antonija Izvor: Twitter/@TheHoopCentral/Screenshot

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći nevjerovatnu utakmicu za Denver i vodio ga je do velike pobjede protiv San Antonija u produžetku (136:134), uz pogodak za trijumf preko Viktora Vembanjame. Na kraju, Jokić je meč završio sa 40 poena, 13 asistencija i osam skokova, uz ponovo brojne ogrebotine po rukama.

Izveo je ovoga puta Jokić čak 15 slobodnih bacanja (a mogao je i više), dok su se neki navijači San Antonija čak i smijali sudijskim odlukama, smatrajući da arbitri štite Somborca. Zbog toga je bijesno reagovao i Strahinja Jokić.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi kako je Strahinja Jokić, koji je meč ovoga puta gledao iz lože u Denveru, burno reagovao kada se jedan navijač Spursa smijao Nikoli Jokiću i načinu na koji je dobio slobodna bacanja. Zato je nastala galama, pogledajte kako je to izgledalo:


Na snimku se vidi kako Strahinja Jokić viče na jednog navijača Spursa, kome nije bilo svejedno, pošto znamo da je brat najboljeg košarkaša svijeta - krupniji i od njega.

Situacija se na kraju smirila i nije bilo većeg incidenta, a i Strahinja je sigurno otišao kući zadovoljniji zbog Nikoline pobede.

Krajem prošle godine Strahinja Jokić osuđen je u Americi zbog tuče na utakmici Denvera i L.A. Lejkersa, kada ga je tužio Nikolas Mejer. Jokićev brat priznao je krivicu na sudu i osuđen je na 12 mjeseci uslovno zbog pomenutog prekršaja, pošto je skočio na navijača na tribinama.

Strahinja i Nemanja Jokić su napravili haos na tribinama kada su se sukobili sa jednim navijačem Lejkersa, a na društvenim mrežama je snimak postao viralan. Prvo je došlo do verbalne svađe, a zatim smo vidjeli i fizičke nasrtaje.

VIdelo se na kraktom klipu koji je izašao u javnost da je supruga Nikole Jokića Natalija odmah pritrčala tu da smiri situaciju, a bila je sa ćerkicom Ognjenom u rukama. Pogledajte kako je izgledao incident zbog koga je Strahinja Jokić bio uhapšen, a zatim i osuđen:

