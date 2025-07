Ko će igrati na premijeri protiv Javora? Jedno ime se nameće, Milojević ostao "zakopčan"

Vladan Milojević održao konferenciju za medije pred meč sa Javorom u prvom kolu Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević održao je konferenciju za medije pred premijeru u Superligi Srbije koju startuju protiv Javora iz Ivanjice. Strateg crveno-bIJelih je iskoristio priliku da sumira dosadašnji prelazni rok. On se pre svega osvrnuo na odlaske Andrije Maksimovića u Lajpcig i Luke Ilića u španski Ovijedo.

Maksimović je ostvario rekordni izlazni transfer od 14.000.000 evra, dok je Ilić doprinio klupskoj kasi srpskog šampiona sa dva miliona evra.

"Ponosan sam što je Andrija Maksimović otišao u veliki klub kao što je Lajpcig. To je za njega korak napred u karijeri. Kao treneru mi je žao što ga više neću imati na raspolaganju, ali mislim da je zaslužio transfer. Sa druge strane, ovo je potvrda našeg dobrog rada, cijelog stručnog štaba, svih trenera koji su individualno radili sa njim, kao i njegove posvećenosti. To je model koji bi i ostali mladi igrači trebalo da slijede. Stalno napominjem, vrijedno treniranje, slušanje savjeta stratega i individualni rad su ključ. Uloženo je dosta u Andriju Maksimovića, a on je to vratio na najbolji mogući način", počeo je Milojević.

Nadovezao se Milojević i na odlazak Luke Ilića u španski Ovijedo.

"Prije nekoliko dana sam razgovarao sa Lukom. Iskreno, veoma sam ponosan na njega. Pokazao je veliki stepen radne etike, profesionalizma. Prošle sezone je imao značajnu ulogu u domaćem prvenstvu, postigao je dosta golova, upisao i veliki broj asistencija, te je zaslužio transfer. Odlazak u špansku ligu je korak napred i još jedna potvrda dobrog rada stručnog štaba, ali prije svega pokazatelj talenta i potencijala Luke Ilića, koji su prepoznali ljudi iz inostranstva. Siguran sam da će u novom klubu pokazati još više".

Upitan je da li će minute u predstojećoj sezoni dobiti talentovani vezni fudbaler Vasilije Kostov.

"Vasilije Kostov je odlično odradio pripreme, ništa manje nego ostali igrači. Imamo mnogo dobrih bonus igrača i mladih koji “kucaju na vrata” prvog tima. Svi će dobiti šansu, ali vidjećemo koliku minutažu. Na njima je da vrijedno rade i kada dobiju priliku da je iskoriste. U klubu imamo sistem mentorstva, trenere koji rade individualno sa igračima, uz to analize i psihološke testove. Sve se to nastavlja i na terenu. Sve zavisi od njihove volje i rada.

Ostao je zakopčan po pitanju sastava i ocijenio pripremni period kao uspešan.

"Dobro je što smo izašli sa priprema bez većih povreda. Imamo dosta mladih igrača, ali i fudbalera sa inostranim pasošem. Takođe, tu su i momci koji su imali duže pauze, tako da moramo da vodimo računa o svemu. Sve to stavljamo na tas i vidjećemo za koji tim ćemo se opredijeliti za utakmicu".

Vladan Milojević

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Pripreme smo odradili na način koji smo planirali. Imali smo fenomenalne uslove i zahvalnost dugujem klubu na tome. Igrači su pokazali veliki stepen radne etike, ne samo na terenu nego i van njega. Stariji igrači su bili pokretačka snaga, primjer mlađima. Dolazak novih fudbalera me posebno raduje, brzo su se uklopili u grupu i u način rada. To je veliki plus".

Potom je "skenirao" rivala. "Ne volim da etiketiram ko je favorit, a ko autsajder. To u fudbalu ne postoji. Protivnik uvijek daje sve od sebe, tako će biti i sutra. Igrači znaju moju filozofiju i siguran sam da će to primijeniti. Javor je klub koji mi je drag, tamo sam počeo trenersku karijeru. Poznajem ljude koji ga vode. Sa te strane mi je drago što se vratio u Superligu. Očekuje nas kompaktan tim, predvođen Radovanom Ćurčićem, jednim od najiskusnijih trenera u ligi. Javor je tradicionalno težak rival, dobro su fizički i taktički pripremljeni, imaju faze igre na koje moramo da obratimo pažnju, prije svega ofanzivne prekide i brze kontre. Biće potrebno mnogo koncentracije".

Potom je analizirao međusobni skor sa Javorom iz Ivanjice.

"Javor je uvijek bio tvrd orah. Rade na principu lokal-patriotizma, to su ljudi koji ulažu sopstveni novac, jer vole klub. Gospodin Radovan Ćurčić je rođen u Ivanjici, kao i njegov pomoćnik koji je bio moj igrač. Zato postoji ta emocija prema klubu. Očekujem Javor u dobroj formi i mislim da mogu da izbjegnu borbu za opstanak. Vidim ih u sredini tabele".

Nakon duela u domaćem prvenstvu, srpskog šampiona očekuje duel u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Pogledao sam dvomeč Linkoln - Vikingur, ali fokus je sada isključivo na utakmicu sa Javorom. Biće vremena da se pripremimo za evropske kvalifikacije".

Za kraj Milojević je govorio o igračima koji ispunjavaju pravilo bonus fudbalera.

"Zavisi od taktike koju ćemo izabrati, ima mnogo faktora koji utiču na to. Ko god bude dobio priliku, siguran sam da će dati svoj maksimum", zaključio je Vladan Milojević.