Haos na Marakani i burna pobjeda Zvezde protiv Radničkog: Delije gađale Stojkovića, šampion preokrenuo u drami!

Haos na Marakani i burna pobjeda Zvezde protiv Radničkog: Delije gađale Stojkovića, šampion preokrenuo u drami!

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda savladala Radnički 1923 preokretom u završnici meča, 2:1. Utakmica prekidana jer su Delije gađale Vladimira Stojkovića topovskim udarima. Crveno-bijeli igrali sa igračem kanje od finiša prvog dijela zbog isključenja Bruna Duartea.

Superliga Srbije Crvena zvezda Radnički Kragujevac 2 1 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je golovima Stefana Lekovića i Mirka Ivanića u šest minuta završnice preokrenula u meču protiv Radničkog 1923 (2:1). Utakmica je početkom drugog dijela prekidana, a navijači povlačeni sa terena jer su Delije gađale topovskim udarima Vladimira Stojkovića.

Uskoro opširnije...

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnički 1923 Kragujevac fudbal Superliga Srbije

