"Pobjegli smo od sebe, nismo smjeli to da dopustimo": Luković objasnio zašto je Radnički izgubio od Zvezde

"Pobjegli smo od sebe, nismo smjeli to da dopustimo": Luković objasnio zašto je Radnički izgubio od Zvezde

Trener Radničkog 1923 Aleksandar Luković oglasio se posle poraza od Zvezde na Marakani

Aleksandar Luković o porazu od Crvene zvezde Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Radničkog 1923 Aleksandar Luković žalio je zbog ispuštene prednosti protiv Zvezde na "Marakani" i porazom poslije preokreta.
Upitan je bio nakon meča šta se dogodilo i imao je konkretan odgovor.

"Desilo se da smo u drugom poluvremenu pobjegli od sebe, da nismo uopšte pokušavali da igramo. Zvezda ima fenomenalan tim i mislim da je trebalo mnogo bolje da kontrolišemo utakmicu, prije svega kada imamo loptu. ušli smo u trku, u ozbiljan intenzitet i nije trebalo to sebi da dozvolimo, jer smo imali i rezultat i igrača više. Definitivno na kraju ne mogu da budem zadovoljan rezultatom, ni igrom u drugom poluvremenu. U prvom dijelu bilo je dosta korektno. Čestitam Zvezdi na pobjedi, a nama ostaje da analiziramo ovu utakmicu i da se pripremimo za vikend", rekao je Luković za TV Arena sport.

Radnički 1923 je nakon poraza na gostovanju Zvezdi na sedmom mjestu tabele Superlige, sa 13 osvojenih bodova i učinkom od tri pobjede, četiri remija i tri poraza.

Utakmicu na stadionu Zvezde obilježile su i mučne scene, jer su navijači crveno-bijelih Delije gađali topovskim udarima Vladimira Stojkovića i utakmica je zato bila prekidana početkom drugog dijela, a igrači povlačeni sa terena.

Tagovi

fudbal FK Radnički 1923 Kragujevac FK Crvena zvezda Superliga Srbije

