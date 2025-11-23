logo
Pucnjava tokom paljenja novogodišnje jelke, ima mrtvih: Stampedo u poznatom parku zbog rafala (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ubijena jedna osoba u dvije pucnjave u Čikagu.

Dvije pucnjave u Čikagu Izvor: You Tube/WGN News/Screenshot/Ilustracija

Ubijena je jedna osoba u dvije pucnjave koje su se dogodile u Čikagu u Sjedinjenim Američkim Državama nekoliko sati nakon što je upaljena novogodišnja jelka u gradu, piše "Dejli Mejl". Ranjeno je čak osmoro osoba, a mnoge porodice sa djecom su bježale zbog pucnjava.

Prva pucnjava se dogodila u petak 21. novembra u večernjim časovima oko 21:50 časova blizu Ulica Stejt i Rendolf, na samo par koraka od pozorišta u Čikagu. Zbog rafala je nastao stampedo, jake policijske snage su odmah stigle na lice mjesta.

Niko dosad nije uhapšen. Nije ni poznat motiv napada zasad.

Ubrzo, svega 30 minuta kasnije, dogodila se nova pucnjava blizu ugla Ulica Adamsa i Dirborna. Tamo je policija pronašla dvije ranjene osobe koje su prevezene u bolnicu.

Incidenti su se dogodili tokom jedne od najprometnijih noći u sezoni. Više hiljada ljudi bilo je u Milenijumskom parku povodom paljenja jelke i otvaranje božićnog marketa.

(Mondo.rs)

