Pucnjava tokom paljenja novogodišnje jelke, ima mrtvih: Stampedo u poznatom parku zbog rafala (Video)

Ubijena jedna osoba u dvije pucnjave u Čikagu.

Izvor: You Tube/WGN News/Screenshot/Ilustracija

Ubijena je jedna osoba u dvije pucnjave koje su se dogodile u Čikagu u Sjedinjenim Američkim Državama nekoliko sati nakon što je upaljena novogodišnja jelka u gradu, piše "Dejli Mejl". Ranjeno je čak osmoro osoba, a mnoge porodice sa djecom su bježale zbog pucnjava.

Prva pucnjava se dogodila u petak 21. novembra u večernjim časovima oko 21:50 časova blizu Ulica Stejt i Rendolf, na samo par koraka od pozorišta u Čikagu. Zbog rafala je nastao stampedo, jake policijske snage su odmah stigle na lice mjesta.

Niko dosad nije uhapšen. Nije ni poznat motiv napada zasad.

Just a bunch of Chicago Mayor Brandon Johnson's "silly kids" coming down to celebrate Christmas in downtown Chicago. 1 dead, eight wounded after Christmas Tree lighting "festivities."

H/T Chicago Critterpic.twitter.com/mACu3FtnxM — Reporter William J. Kelly #thatreporter (@Williamjkelly)November 22, 2025

Ubrzo, svega 30 minuta kasnije, dogodila se nova pucnjava blizu ugla Ulica Adamsa i Dirborna. Tamo je policija pronašla dvije ranjene osobe koje su prevezene u bolnicu.

Incidenti su se dogodili tokom jedne od najprometnijih noći u sezoni. Više hiljada ljudi bilo je u Milenijumskom parku povodom paljenja jelke i otvaranje božićnog marketa.

(Mondo.rs)